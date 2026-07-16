Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος: Αυτή είναι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Snapshot Ο Απόστολος Βαλτάς επανεξελέγη πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ συγκροτήθηκε μετά τις εκλογές της 28ης Ιουνίου 2026.

Ο Απόστολος Βαλτάς τόνισε την ανάγκη για ενότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού φαρμακείου. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη θητεία στη θέση του προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), ξεκινά για τον Απόστολο Βαλτά.

Μετά τις αρχαιρεσίες της 28ης Ιουνίου 2026, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ συγκροτήθηκε σε σώμα. Η νέα σύνθεση είναι η εξής:

Πρόεδρος: Απόστολος Βαλτάς

Α΄ Αντιπρόεδρος: Σεραφείμ Ζήκας

Β΄ Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Τσαπέκος

Γ΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Φουτούλης

Γενικός Γραμματέας: Εμμανουήλ Κατσαράκης

Αναπλ. Γραμματέας: Διονύσιος Ευγενίδης

Ταμίας: Παναγιώτης Φράγκος

Μέλη: Κούβαρης Κωνσταντίνος, Χαραμή Μαρία-Θηρεσία (Τερέζα), Καλογερόπουλος Στυλιανός, Δαγρές Ιωάννης, Δερβενιωτάκη Ελισσάβετ, Καβαλάρης Ιωάννης, Κουτσούκης Αθανάσιος, Σοφιανόπουλος Ανδρέας.

Ο Απόστολος Βαλτάς, μετά την εκλογή του νέου προεδρείου, δήλωσε: «Ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανανέωση της εμπιστοσύνης για μια νέα θητεία. Με ενότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε το έργο μας. Στόχος μας είναι ένα ισχυρό, σύγχρονο και ανεξάρτητο ελληνικό φαρμακείο με τον φαρμακοποιό πρωταγωνιστή στις εξελίξεις. Συνεχίζουμε όλοι μαζί για το έργο, τις διεκδικήσεις και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το ελληνικό φαρμακείο».

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