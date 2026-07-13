Διανυκτερεύοντα φαρμακεία: Ποια προϊόντα υποχρεούνται να διαθέτουν στο κοινό και ποια όχι

Snapshot Ψηφίστηκε νομοθετική διάταξη που οριοθετεί τα προϊόντα που υποχρεούνται να διαθέτουν τα φαρμακεία κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσής τους.

Τα φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν φαρμακευτικά σκευάσματα, υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών, πιστοποιημένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διαιτητικά σκευάσματα ειδικής διατροφής με ιατρική γνωμάτευση και βρεφικά γάλατα.

Η διάθεση άλλων προϊόντων κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης είναι πλέον προαιρετική. Snapshot powered by AI

Τον ρόλο του διανυκτερεύοντος φαρμακείου ως δομής παροχής υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη, ενισχύει η διάταξη που ψηφίστηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και η οποία καθορίζει με σαφήνεια, τα προϊόντα που τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν στο κοινό, κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσής τους.

Συχνά, τον υγειονομικό χαρακτήρα της διανυκτέρευσης καταστρατηγούσαν καταχρηστικές απαιτήσεις πολιτών, οι οποίες δεν σχετίζονταν με επείγουσες ανάγκες υγείας. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση αποκαθίσταται η αξιοπρέπεια του φαρμακοποιού, τονίζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

Συγκεκριμένα, τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία πλέον υποχρεούνται να διαθέτουν στο κοινό μόνο τα παρακάτω προϊόντα:

φαρμακευτικά σκευάσματα, συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών και πιστοποιημένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως από αυτά χορηγούνται βάσει της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ

διαιτητικά σκευάσματα ειδικής διατροφής κατόπιν εκτέλεσης ιατρικής γνωμάτευσης

βρεφικά γάλατα.

Η διάθεση όλων των υπόλοιπων προϊόντων κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης είναι πλέον προαιρετική.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εκφράζει την ικανοποίησή του για την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης και ευχαριστεί τους Υπουργούς Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκο Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη και για την ανταπόκρισή τους στο αίτημα του κλάδου και την άμεση προώθηση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα, αντιπροσωπεία του ΠΦΣ είχε συναντηθεί με τον υπουργό Υγείας, για να του θέσει ζητήματα του κλάδου.

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