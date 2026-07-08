Στον Άδωνι Γεωργιάδη οι φαρμακοποιοί - Συνάντηση με τον ΠΦΣ

Συνάντηση στο υπουργείο Υγείας, με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Απόστολο Βαλτά, και τον πρώτο αντιπρόεδρο, Σεραφείμ Ζήκα, είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης, την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα αιτήματα του Συλλόγου, οι τρόποι επίλυσης τους και οι δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασία των φαρμακείων με το υπουργείο Υγείας, ως σημεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η συνάντηση είχε και εθιμοτυπικό χαρακτήρα, καθώς στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του ΠΦΣ, ο Απόστολος Βαλτάς επανεκλέχθηκε στην προεδρία του Συλλόγου. Η παράταξη «Προοπτική για το Φαρμακείο του Αύριο» αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, συγκεντρώνοντας σε ψήφους το 65% των εκλεκτόρων και 9 έδρες στις 15 του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πλειοψηφία καταγράφεται, επίσης, η μία έδρα της συνεργαζόμενης παράταξης «Εκσυγχρονιστικής Παρέμβασης». Η νέα διοίκηση του ΠΦΣ, όπως δήλωσε, θα συνεχίσει «με συνέπεια τις διεκδικήσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το ελληνικό φαρμακείο».