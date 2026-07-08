Στον Άδωνι Γεωργιάδη οι φαρμακοποιοί - Συνάντηση με τον ΠΦΣ
Ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Συνάντηση στο υπουργείο Υγείας, με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Απόστολο Βαλτά, και τον πρώτο αντιπρόεδρο, Σεραφείμ Ζήκα, είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης, την Τετάρτη 8 Ιουλίου.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα αιτήματα του Συλλόγου, οι τρόποι επίλυσης τους και οι δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασία των φαρμακείων με το υπουργείο Υγείας, ως σημεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η συνάντηση είχε και εθιμοτυπικό χαρακτήρα, καθώς στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του ΠΦΣ, ο Απόστολος Βαλτάς επανεκλέχθηκε στην προεδρία του Συλλόγου. Η παράταξη «Προοπτική για το Φαρμακείο του Αύριο» αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, συγκεντρώνοντας σε ψήφους το 65% των εκλεκτόρων και 9 έδρες στις 15 του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πλειοψηφία καταγράφεται, επίσης, η μία έδρα της συνεργαζόμενης παράταξης «Εκσυγχρονιστικής Παρέμβασης». Η νέα διοίκηση του ΠΦΣ, όπως δήλωσε, θα συνεχίσει «με συνέπεια τις διεκδικήσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το ελληνικό φαρμακείο».