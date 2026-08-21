Έργα στη Μεταμόρφωση - Χαρδαλιάς: Ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου-«Ένα ακόμη κομβικό έργο»

Στόχος του έργου να περιοριστούν τα επικίνδυνα σημεία, να αναβαθμιστεί λειτουργικά ο δημόσιος χώρος και να διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες για οδηγούς, πεζούς, άτομα με κινητικά προβλήματα και ποδηλάτες

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Έργα στη Μεταμόρφωση - Χαρδαλιάς: Ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου-«Ένα ακόμη κομβικό έργο»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά την ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου στη Μεταμόρφωση με προϋπολογισμό 1,22 εκατ. ευρώ για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και προσβασιμότητας.
  • Το έργο περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια, ράμπες ΑμεΑ, νέες διαβάσεις, οδική σήμανση και ηλεκτροφωτισμό σε μήκος περίπου 1.060 μέτρων.
  • Κεντρικό σημείο αποτελεί η πλήρης διάνοιξη της οδού Μπιζανίου, με αποζημίωση και κατεδάφιση τεσσάρων κατοικιών για ομαλή σύνδεση με το κέντρο της Μεταμόρφωσης.
  • Ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι η οδική ασφάλεια είναι σταθερή προτεραιότητα και αποτελεί μέρος στρατηγικού σχεδιασμού με ενεργοποίηση 58% των σχεδιασμένων έργων έως το 2028.
  • Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης χαρακτήρισε το έργο εμβληματικό και ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει στον δήμο, επισημαίνοντας τη συνεργασία με την Περιφέρεια για την υλοποίησή του.
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Στην ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου στη Μεταμόρφωση προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών μετακίνησης για οδηγούς, πεζούς, ποδηλάτες και άτομα με αναπηρία ή κινητικά προβλήματα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε, μαζί με τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης Στράτο Σαραούδα, την προγραμματική σύμβαση για τη δρομολόγηση του έργου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,22 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αφορά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε τμήματα των οδών Ηρακλείου, Μπιζανίου και Αγίου Νεκταρίου, συνολικού μήκους περίπου 1.060 μέτρων.

Οι παρεμβάσεις στους δρόμους

Στόχος της παρέμβασης είναι να περιοριστούν τα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου, να αναβαθμιστεί αισθητικά και λειτουργικά ο δημόσιος χώρος και να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται, μεταξύ άλλων: εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, αντιολισθητικές παρεμβάσεις, κατασκευή νέων πεζοδρομίων, οδηγοί όδευσης τυφλών, ράμπες και διαβάσεις ΑμεΑ, ανακατασκευή πεζοδρομίων, νέα οδική σήμανση, νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Η διάνοιξη της οδού Μπιζανίου

Κομβικό σημείο του έργου αποτελεί η πλήρης διάνοιξη της οδού Μπιζανίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Πεύκων και Σολωμού.

Με την παρέμβαση αυτή αναμένεται να εξασφαλιστεί η απευθείας και ομαλή σύνδεση με το κέντρο της Μεταμόρφωσης.

Για την ολοκλήρωση της διάνοιξης έχει προηγηθεί σχετική διαδικασία από τον Δήμο Μεταμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνει την αποζημίωση τεσσάρων κατοικιών, που πρόκειται να κατεδαφιστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο.

«Η οδική ασφάλεια αποτελεί σταθερή προτεραιότητα»

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έκανε λόγο για μια ουσιαστική παρέμβαση στη Μεταμόρφωση, η οποία εντάσσεται στη συνολική πολιτική της Περιφέρειας για ασφαλέστερες μετακινήσεις σε ολόκληρη την Αττική.

Όπως ανέφερε, η οδική ασφάλεια αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και απαιτεί συνεχή παρουσία, συστηματική δουλειά και παρεμβάσεις σε κάθε επίπεδο.

Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής εκτείνεται σε 1.623 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει χιλιάδες κρίσιμες υποδομές, από σηματοδότες και διαβάσεις έως οδογέφυρες, φωτισμό και στηθαία ασφαλείας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί το 58% των έργων οδικής ασφάλειας που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας έως το 2028.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να περιοριστούν τα επικίνδυνα σημεία και να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για οδηγούς, επιβάτες, πεζούς και ποδηλάτες.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ακόμη ότι η οδική ασφάλεια δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά ως καθημερινή ευθύνη απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Όπως είπε, κάθε παρέμβαση πρέπει να έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα στην πρόληψη των τροχαίων και στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης και τη δημοτική αρχή, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια συνεχίζει «με σχέδιο και συνέπεια», με στόχο ασφαλέστερους δρόμους και πιο λειτουργικές, πιο ανθρώπινες και πιο βιώσιμες πόλεις για όλους.

«Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα έχουν γίνει στον δήμο»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας χαρακτήρισε την ημέρα της υπογραφής ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα έχουν γίνει ποτέ στον δήμο.

Όπως ανέφερε, από τις πρώτες συζητήσεις που είχαν με τον Περιφερειάρχη μετά τις εκλογές είχε τεθεί ως ένας από τους βασικούς στόχους η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο χαρακτήρισε εμβληματικό για τη Μεταμόρφωση.

Ο κ. Σαραούδας στάθηκε ιδιαίτερα στη διάνοιξη της οδού Μπιζανίου, επισημαίνοντας ότι αυτή περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της σχετικής πράξης στην οποία έχει προχωρήσει ο Δήμος Μεταμόρφωσης, με την αποζημίωση των τεσσάρων κατοικιών που θα κατεδαφιστούν.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα ζωτικής σημασίας έργο και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για όλες τις ενέργειες που έγιναν, αλλά και για τη συνεργασία του με τη δημοτική αρχή, προκειμένου να δίνονται λύσεις στα προβλήματα της πόλης.

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παρέστησαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.

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