ΑΕΝΑΟΝ: «Πράσινο φως» για το πάρκο στον Φαληρικό Όρμο - Το μεγαλύτερο έργο πρασίνου στην Αττική

Νίκος Χαρδαλιάς: «Το όνειρο 40 χρόνων δεν είναι πια όνειρο. Είναι έργο και ξεκινά»  

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

ΑΕΝΑΟΝ: «Πράσινο φως» για το πάρκο στον Φαληρικό Όρμο - Το μεγαλύτερο έργο πρασίνου στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο.
  • Η σύμβαση του έργου θα υπογραφεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, με την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών τον Ιανουάριο του 2027.
  • Το πάρκο θα καλύπτει έκταση 741 στρεμμάτων και θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας, καθώς και υποδομές αθλητισμού και αναψυχής.
  • Το έργο χρηματοδοτείται με 370 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από εκτεταμένες διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχους τεσσάρων θεσμικών οργάνων.
  • Τα εγκαίνια του πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» προβλέπεται να γίνουν το β’ εξάμηνο του 2029, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στην Αττική.
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Το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανοίγοντας οριστικά και αμετάκλητα τον δρόμο για την έναρξη υλοποίησης μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αττική.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι η σύμβαση του έργου θα υπογραφεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.

«Το έργο προχωρά πλέον οριστικά και αμετάκλητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή είχε δεσμευτεί για την υπογραφή της σύμβασης το φθινόπωρο του 2026.

«Στις 2 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη μόλις ημέρα του φθινοπώρου, υπογράφουμε τη σύμβαση για τη δημιουργία του μεγαλύτερου Ανοιχτού Πάρκου της Μεσογείου. Είχαμε δεσμευτεί ότι το φθινόπωρο του 2026 θα έχουμε σύμβαση έργου. Και θα την έχουμε από τη δεύτερη ημέρα του. Γιατί ό,τι λέμε, το κάνουμε», σημείωσε.

Από τα όρια της απένταξης στην εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Στην ανάρτησή του, ο κ. Χαρδαλιάς κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη διαδρομή που προηγήθηκε, επισημαίνοντας ότι τον Ιανουάριο του 2024 η σημερινή Περιφερειακή Αρχή παρέλαβε το έργο «στα όρια της απένταξης».

Όπως τονίζει, ακολούθησε η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Περιφέρειας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων και η εξασφάλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησης ύψους 370 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2024, κατά τη δημόσια παρουσίαση του «ΑΕΝΑΟΝ», η Περιφέρεια είχε δεσμευτεί ότι μέσα σε 24 μήνες θα είχε φτάσει στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ολοκληρώνεται τελικά σε 21 μήνες.

Στο διάστημα αυτό ολοκληρώθηκαν 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφαλίστηκαν δεκάδες αναγκαίες αδειοδοτήσεις, συντάχθηκαν τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης και πραγματοποιήθηκε διεθνής διαγωνισμός, ενώ αντιμετωπίστηκαν οι ενστάσεις και οι προσφυγές που κατατέθηκαν.

Παράλληλα, η διαδικασία πέρασε από τον έλεγχο τεσσάρων διαφορετικών θεσμών και ελεγκτικών μηχανισμών: της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, στο τελικό στάδιο, του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Τώρα, λοιπόν, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ένα όνειρο 40 χρόνων αρχίζει να παίρνει μορφή», αναφέρει ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Ένα πάρκο 741 στρεμμάτων που επανασυνδέει την πόλη με τη θάλασσα

Το «ΑΕΝΑΟΝ» αποτελεί τη μεγάλη παρέμβαση ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, σε μια συνολική έκταση 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα, με κεντρικό στοιχείο το πράσινο και στόχο την απόδοση ενός μεγάλου τμήματος του παραλιακού μετώπου στους πολίτες.

Ο σχεδιασμός προβλέπει χιλιάδες νέα δέντρα, εκτεταμένους χώρους πρασίνου, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, καθώς και υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Πρόκειται για έναν ανοιχτό και πλήρως προσβάσιμο δημόσιο χώρο, με βασική φιλοσοφία την επανασύνδεση της πόλης με τη θάλασσα και τη δημιουργία ενός νέου μητροπολιτικού τοπόσημου στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τα εγκαίνια του 2029

Μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής προβλέπει συγκεκριμένα ορόσημα:

• 2 Σεπτεμβρίου 2026: υπογραφή της σύμβασης

• Νοέμβριος 2026: εγκατάσταση εργοταξίου

• Μέσα Δεκεμβρίου 2026: ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής

.• Ιανουάριος 2027: έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών

• Β΄ εξάμηνο 2029: ολοκλήρωση και εγκαίνια του «ΑΕΝΑΟΝ»

Το έργο έχει ενταχθεί από την Περιφερειακή Αρχή στον συνολικό σχεδιασμό των 350+1 έργων και παρεμβάσεων για τα οποία έχει δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες της Αττικής, με το «ΑΕΝΑΟΝ» να αποτελεί συμβολικά και ουσιαστικά το «+1», ως το εμβληματικό έργο του προγράμματος.

«Είναι ένα έργο που υπερβαίνει τα όρια μιας μεγάλης αστικής ανάπλασης και συμβολίζει την Αττική που θέλουμε να δημιουργήσουμε για τα παιδιά μας», σημειώνει ο Νίκος Χαρδαλιάς και καταλήγει:

«Το όνειρο 40 χρόνων δεν είναι πια όνειρο. Είναι έργο. Και ξεκινά. Οριστικά. Αμετάκλητα. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και καθαρό χρονοδιάγραμμα. Ό,τι λέμε, το κάνουμε».

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