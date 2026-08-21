Ραφήνα: Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε πεζοδρόμιο

Snapshot Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε σε πεζοδρόμιο στη Ραφήνα.

Το εύρημα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη.

Κλιμάκιο του Στρατού θα μεταβεί στο σημείο για την παραλαβή και ασφαλή διαχείριση της χειροβομβίδας. Snapshot powered by AI

Μία χειροβομβίδα που χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε σε πεζοδρόμιο στη Ραφήνα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Το εύρημα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη.

Η παλαιότητα και η οξείδωση της χειροβομβίδας κρίθηκε ότι απαιτούσαν την παρουσία εξειδικευμένου στρατιωτικού κλιμακίου.

Για τον λόγο αυτό, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), αναλαμβάνοντας την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση του ευρήματος. Παράλληλα, η περιοχή αποκλείστηκε για προληπτικούς λόγους, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.