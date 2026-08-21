Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε τακτικά σπόρους Chia

Οι σπόροι Chia μπορεί να βοηθήσουν στην μείωση της αρτηριακής πίεσης όταν καταναλώνονται τακτικά, αλλά το αποτέλεσμα είναι λιγότερο σταθερό απ’ ό,τι μπορεί να υποδηλώνει ένας μόνο τίτλος.

Οι σχετικές έρευνες συγκλίνουν στο ότι πράγματι καταγράφονται μειώσεις στην πίεση, ωστόσο οι εκτιμήσεις ποικίλλουν και η βάση στοιχείων παραμένει μικρή. Οι σπόροι Chia υποστηρίζουν μια φιλική προς την αρτηριακή πίεση διατροφή, αλλά δεν υποκαθιστούν την αντιυπερτασική θεραπεία.

Τι δείχνουν οι μελέτες για τους σπόρους chia και την αρτηριακή πίεση;

Μια μετα-ανάλυση του 2025 επί 8 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, που περιελάμβαναν 372 ενήλικες, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση σπόρων chia μείωσε τη συστολική αρτηριακή πίεση 5,6 mmHg κατά μέσο όρο και τη διαστολική πίεση 7,5 mmHg σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι συγγραφείς, ωστόσο, τόνισαν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες.

Μια άλλη ανασκόπηση επί 14 δοκιμών, που περιελάμβαναν 835 συμμετέχοντες, παρήγαγε ένα πιο μέτριο αποτέλεσμα: η συστολική πίεση μειώθηκε κατά περίπου 2,8 mmHg, και μόνο σε ομάδες υψηλότερης κατανάλωσης σπόρων chia. Οι μελέτες διέφεραν ως προς τους συμμετέχοντες, την παρασκευή chia, τις δόσεις και τη διάρκεια, επομένως είναι λάθος συμπέρασμα ότι η chia θα μειώσει σίγουρα τις μετρήσεις όλων κατά έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Σε αρκετές δοκιμές συμμετείχαν άτομα με υπέρταση, διαβήτη τύπου 2, υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία, πράγμα που σημαίνει ότι τα ευρήματα μπορεί να μην ισχύουν εξίσου για υγιή άτομα, των οποίων η αρτηριακή πίεση είναι ήδη φυσιολογική.

Πώς οι σπόροι chia βοηθούν με την αρτηριακή πίεση;

Οι σπόροι chia παρέχουν φυτικές ίνες, μαγνήσιο, φυτικό ωμέγα-3 άλφα-λινολενικό οξύ και άλλα ακόρεστα λιπαρά. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά ταιριάζουν σε υγιεινά για την καρδιά διατροφικά πρότυπα, αλλά κανένα δεν έχει αποδειχθεί ότι εξηγεί την πιθανή επίδραση της chia στην αρτηριακή πίεση.

Το μαγνήσιο συμμετέχει στη φυσιολογική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν, ότι η συμπλήρωση μαγνησίου από μόνη της γενικά μειώνει μετρίως την αρτηριακή και ότι μπορεί να είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι επιδράσεις του μαγνησίου από εκείνες άλλων θρεπτικών συστατικών σε μια υγιεινή διατροφή.

Το ευρύτερο διατροφικό πλαίσιο είναι πιο πειστικό από οποιοδήποτε μεμονωμένο «ενεργό συστατικό». Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά ένα πρότυπο τύπου DASH: πλούσιο σε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους, περιορίζοντας παράλληλα την περίσσεια νατρίου, τα πρόσθετα σάκχαρα και τα κορεσμένα λιπαρά. Η chia εντάσσεται φυσικά σε αυτό το μοτίβο, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο «φάρμακο» για την αρτηριακή πίεση.

Τι ποσότητα σπόρων chia θα χρειαστείτε;

Οι σχετικές μελέτες χρησιμοποιούν συνήθως περίπου 25-40 γραμμάρια την ημέρα (περίπου 2-3 κουταλιές της σούπας) επί αρκετές εβδομάδες. Πολλές δοκιμές που αξιολογούν την αρτηριακή πίεση χρησιμοποίησαν περίπου 2-4 κουταλιές της σούπας σπόρων chia ημερησίως, με τις αλλαγές να μετρώνται γενικά μετά από περίπου 2-3 μήνες συνεπούς κατανάλωσης.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καθιερωμένη ιατρική «δόση» chia για την υπέρταση. Η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας δεν έχει αποδειχθεί ότι μειώνει περισσότερο την αρτηριακή πίεση. Επειδή η chia έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, η γρήγορη αύξηση της πρόσληψης μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, αέρια και δυσκοιλιότητα, ιδιαίτερα εάν η πρόσληψη υγρών είναι ανεπαρκής. Έτσι, είναι σώφρον να ξεκινήσετε με μικρότερες ποσότητες, αν θέλετε να προσθέσετε σημαντικές ποσότητες σπόρων chia και φυτικών ινών στη διατροφή σας.

Μπορούν οι σπόροι Chia να αντικαταστήσουν τα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση;

Όχι, σε καμία περίπτωση! Η διαχείριση της υπέρτασης μπορεί να απαιτεί τόσο αλλαγές στον τρόπο ζωής, όσο και φαρμακευτική αγωγή. Μια δίαιτα τύπου DASH, η τακτική σωματική δραστηριότητα, η μείωση της περίσσειας νατρίου, η διατήρηση ενός υγιούς βάρους όταν είναι απαραίτητο και ο περιορισμός του αλκοόλ έχουν πολύ ισχυρότερη κλινική υποστήριξη από το να βασίζεστε σε ένα τρόφιμο.

Εάν λαμβάνετε αντιυπερτασικά φάρμακα, μην τα μειώσετε και μην τα διακόψετε, επειδή αρχίσετε να τρώτε σπόρους chia ή επειδή οι μετρήσεις στο σπίτι βελτιώνονται. Συζητήστε τις αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή με τον γιατρό σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο γρήγορα μπορούν οι σπόροι chia να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεση;

Οι δοκιμές μετρούν τις αλλαγές σε διάστημα πολλών εβδομάδων, όχι μετά από μία μόνο μερίδα. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η προσθήκη chia σε ένα γεύμα παράγει μια αξιόπιστη άμεση πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Είναι οι σπόροι chia πιο χρήσιμοι για άτομα που έχουν ήδη υπέρταση;

Πιθανώς. Πολλά από τα στοιχεία των δοκιμών προέρχονται από άτομα με υπέρταση ή μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου. Αυτό καθιστά τα ευρήματα πιο σχετικά με αυτές τις ομάδες, αλλά οι απαντήσεις εξακολουθούν να ποικίλλουν.

Συμπέρασμα

Η τακτική κατανάλωση σπόρων chia μπορεί να μειώσει σε μέτριο βαθμό την αρτηριακή πίεση και μελέτες δίνουν σε αυτή την πιθανότητα πραγματικό επιστημονικό υπόβαθρο. Το μέγεθος της επίδρασης παραμένει αβέβαιο, επειδή οι μελέτες είναι μικρές και τα αποτελέσματα διαφέρουν.

Οι σπόροι chia έχουν μεγαλύτερη αξία ως ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά μέρος μιας δίαιτας τύπου DASH και όχι ως θεραπεία από μόνοι τους και ποτέ ως λόγος διακοπής συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγωγής.

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