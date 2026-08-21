Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, δίνοντας την αφορμή για βραδινές βόλτες, ατμοσφαιρικές φωτογραφίες, υπαίθριες συναυλίες και νύχτες που παρατείνονται αβίαστα στους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου», προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους λάτρεις των ουράνιων φαινομένων.

Στις 00:18 ώρα Ελλάδας η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο σε σχέση με τη Γη, ενώ λίγες ώρες αργότερα θα ακολουθήσει και μια μερική έκλειψη Σελήνης.

Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών της 28ης Αυγούστου. Το φαινόμενο θα ξεκινήσει περίπου στις 04:30, και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 07:19. Θα είναι ορατό χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Δωρεάν είσοδος σε 126 χώρους πολιτισμού

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος συνοδεύεται για 27η συνεχή χρονιά, από την καθιερωμένη γιορτή του Υπουργείου Πολιτισμού. Εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα συμμετέχουν στον εορτασμό, προσφέροντας μια σπάνια εμπειρία περιήγησης κάτω από το σεληνόφως. Συνολικά 126 χώροι θα υποδεχθούν το κοινό με ελεύθερη είσοδο στις 28 Αυγούστου.

Σε 61 από αυτούς θα φιλοξενηθούν παράλληλα οργανωμένες πολιτιστικές δράσεις —από μουσικές και χορευτικές παραστάσεις μέχρι θεατρικά αναλόγια, εικαστικές εκθέσεις και θεματικές ξεναγήσεις— ενώ επιπλέον 65 χώροι θα παραμείνουν απλώς ανοιχτοί για το κοινό.

Το τελευταίο μεγάλο ολόγιομο φεγγάρι του καλοκαιριού γίνεται έτσι η ιδανική αφορμή για να ξαναανακαλύψουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά σε ατμόσφαιρα μυσταγωγίας.