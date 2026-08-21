Μυστική κρύπτη όπλων σε δάσος στο Βερολίνο - Υποψίες για ρωσική εμπλοκή

Snapshot Ανακαλύφθηκε μυστική κρύπτη όπλων σε δάσος στο Βρανδεμβούργο κοντά στο Βερολίνο.

Υποψίες για ρωσική εμπλοκή, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος θεωρεί ότι η κρύπτη δημιουργήθηκε για ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ερευνά πιθανή προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας που απειλεί το κράτος.

Τα όπλα φαίνεται να προορίζονταν για πράκτορες που σχεδίαζαν δολοφονίες για λογαριασμό της Ρωσίας.

Ένας ύποπτος που συνελήφθη στη Ρουμανία θεωρείται πιθανός δημιουργός της κρύπτης, ενώ τα δύο όπλα που βρέθηκαν ήταν μη λειτουργικά. Snapshot powered by AI

Μία μυστική κρύπτη όπλων ανακαλύφθηκε σε ένα δάσος Βρανδεμβούργο, κοντά στο Βερολίνο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν γερμανικά δημοσιεύματα την Παρασκευή.

Οι υποψίες στρέφονται στη Ρωσία, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος υποθέτει ότι δημιουργήθηκε για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ερευνά τώρα, τις υποψίες ότι προετοιμαζόταν μία σοβαρή σοβαρή πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο το κράτος.

Οι γερμανικές αρχές είναι πεπεισμένες ότι τα όπλα προετοιμάστηκαν για πράκτορες που υποτίθεται ότι θα πραγματοποιούσαν τις λεγόμενες κινητικές επιχειρήσεις, όπως δολοφονίες, για λογαριασμό της Ρωσίας.

Ένας ύποπτος, που συνελήφθη στη Ρουμανία πριν από λίγο καιρό, θα μπορούσε να είναι ο δημιουργός της κρύπτης σύμφωνα με την έκθεση. Ο εντοπισμός της έγινε μετά από πληροφορία στις αρχές.

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι οι γερμανικές αρχές ασφαλείας έθεσαν υπό παρακολούθηση την περιοχή, φαίνεται ότι έγιναν αντιληπτές οι κινήσεις τους, σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, ενώ τα δύο όπλα που βρέθηκαν είχαν καταστεί μη λειτουργικά.