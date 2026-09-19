Τραμπ: Ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία με την Δανία για τη Γροιλανδία -

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσινγκτον

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τραμπ: Ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία με την Δανία για τη Γροιλανδία -
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία συμφώνησαν σε μια ιστορική συμφωνία που επιτρέπει στις ΗΠΑ να έχουν μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία.
  • Η συμφωνία απαγορεύει σε εχθρούς των ΗΠΑ να δημιουργήσουν βάσεις ή να κάνουν ευαίσθητες επενδύσεις στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσινγκτον.
  • Η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης και δίνει στις ΗΠΑ πλήρη έλεγχο της ασφάλειας στη Γροιλανδία.
  • Η ανάπτυξη της στρατιωτικής παρουσίας θα γίνει σε συνεργασία με τον λαό της Γροιλανδίας και δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις.

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Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης.

«Συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν για πάντα κάθε δυνατότητα να κάνουν ό,τι απαιτείται στη Γροιλανδία προκειμένου να διαφυλάξουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ.

«Στο εξής, κανείς αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορέσει ουδέποτε να έχει βάση στη Γροιλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία, χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας», δήλωσε ο Τραμπ.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέληξαν σε Συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, η οποία δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας, καθώς και όλων των άλλων αναγκών, στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας πλήρως ΟΛΕΣ τις πολυάριθμες ανησυχίες των ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ για τις Ηνωμένες Πολιτείες!

Υπό τις οδηγίες μου, συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας για να εγγυηθούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ την πλήρη δυνατότητα να πράττουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, ώστε να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν μπορεί ΠΟΤΕ να διατηρεί βάση στη Γροιλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιεί ευαίσθητες επενδύσεις στη Γροιλανδία χωρίς τη ρητή γραπτή μας έγκριση.

Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι Πρόεδροι γνώριζαν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, αλλά ΚΑΝΕΝΑΣ τους δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα γι' αυτό. Είμαι περήφανος που είμαι ο Πρόεδρος ο οποίος αντιμετώπισε οριστικά και αμετάκλητα αυτή την τόσο σημαντική κατάσταση.

Πρόκειται για μια Συμφωνία «Άπειρης Διάρκειας», δεν έχει τέλος!

Μας τιμά ιδιαίτερα και είμαστε περήφανοι για όσα μόλις συνέβησαν, και όλα όσα συμφωνήθηκαν σήμερα θα είναι πολύτιμα για τον Αμερικανικό Λαό. Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μιας μεγάλης Στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο σημείο της Γροιλανδίας, εκ των οποίων υπάρχουν πολλά. Θα συνεργαστούμε με τον λαό της Γροιλανδίας για την ανάπτυξη και την κατασκευή της.

Αυτή η λύση είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Δανία, τη Γροιλανδία και όλους τους Συμμάχους μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον υπέροχο λαό της Δανίας και της Γροιλανδίας προς ένα λαμπρό μέλλον όσον αφορά αυτό το μεγάλο και εξαιρετικά στρατηγικό κομμάτι γης. Θα είμαστε ιδιαίτερα προστατευτικοί απέναντί του!

Αυτό είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ιστορικό και ξεχωριστό.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

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