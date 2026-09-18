Χαλκιδική: Αγωνία για τον 17χρονο που κατέρρευσε - Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση

Snapshot Ένας 17χρονος μαθητής κατέρρευσε έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής λόγω ανακοπής καρδιάς.

Ο ανήλικος υπέστη επίσης επιληπτικά επεισόδια και τραυματίστηκε στο κεφάλι από την πτώση.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στη στεφανιαία μονάδα του νοσοκομείου. Snapshot powered by AI

Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», στη Θεσσαλονίκης, ο 17χρονος μαθητής που έχασε τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί έξω από σχολείο, στη Χαλκιδική.

Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε έξω από αυτό.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ από την πτώση του στο έδαφος τραυματίστηκε και στο κεφάλι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 17χρονος εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια.

Ο μαθητής διεκομίσθη αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στην στεφανιαία μονάδα του νοσοκομείου.