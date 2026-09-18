Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Αυτή είναι η 11άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπουργκ στο Telekom Center Athens το βράδυ της Παρασκευής (18/9, 21:15) στο πλαίσιο του μεγαλοπρεπούς 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Αυτό είναι το τρίτο φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά από τα δύο που έδωσε στο τουρνουά της Ρόδου αντιμετωπίζοντας έναν σαφώς πιο δυνατό αντίπαλο, μιας και οι Γάλλοι είναι κάτοχοι του EuroCup.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει να αντιμετωπίσει για μια ακόμα φορά σημαντικά προβλήματα, καθώς θα απουσιάσουν οι τραυματίες Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιάννης Κουζέλογλου.

Η 11άδα των «πράσινων»: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γκραντ, Βαρβαρίτης, Μπόνγκα, Μαντζούκας, Ερνανγκόμεθ, Γιαμπουσέλε, Μήτογλου, Λεσόρ.

Διαβάστε επίσης