Συγκινητική ατμόσφαιρα στο «T-Center»: Το βίντεο του Παναθηναϊκού για τον Παύλο Γιαννακόπουλο
Ο Παναθηναϊκός φρόντισε με δύο υπέροχα βίντεο να τιμήσει τον μεγάλο του διοικητικό ηγέτη
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- Ο Παναθηναϊκός τίμησε τον Παύλο Γιαννακόπουλο με δύο βίντεο που αναδεικνύουν τη σημασία του για τον σύλλογο.
- Στο «T-Center» επικράτησε συγκινητική ατμόσφαιρα κατά την 8η έκδοση του τουρνουά προς τιμήν του Παύλου Γιαννακόπουλου.
- Τα βίντεο υπογραμμίζουν τον ρόλο του Γιαννακόπουλου ως μεγάλο διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού.
- Το τουρνουά αποτελεί μια ετήσια εκδήλωση προς τιμήν του αείμνηστου ηγέτη του συλλόγου.
Ρίγη συγκίνησης στο «T-Center» για τον Παύλο Γιαννακόπουλο στην 8η έκδοση του τουρνουά που γίνεται προς τιμήν του.
Ο Παναθηναϊκός φρόντισε με ένα υπέροχο βίντεο να δείξει σε όλους τι σήμαινε για το «τριφύλλι» ο αείμνηστος ηγέτης του συλλόγου.
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