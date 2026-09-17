Συγκινητική ατμόσφαιρα στο «T-Center»: Το βίντεο του Παναθηναϊκού για τον Παύλο Γιαννακόπουλο

Snapshot Ο Παναθηναϊκός τίμησε τον Παύλο Γιαννακόπουλο με δύο βίντεο που αναδεικνύουν τη σημασία του για τον σύλλογο.

Στο «T-Center» επικράτησε συγκινητική ατμόσφαιρα κατά την 8η έκδοση του τουρνουά προς τιμήν του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Τα βίντεο υπογραμμίζουν τον ρόλο του Γιαννακόπουλου ως μεγάλο διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού.

Το τουρνουά αποτελεί μια ετήσια εκδήλωση προς τιμήν του αείμνηστου ηγέτη του συλλόγου. Snapshot powered by AI

Ρίγη συγκίνησης στο «T-Center» για τον Παύλο Γιαννακόπουλο στην 8η έκδοση του τουρνουά που γίνεται προς τιμήν του.

Ο Παναθηναϊκός φρόντισε με ένα υπέροχο βίντεο να δείξει σε όλους τι σήμαινε για το «τριφύλλι» ο αείμνηστος ηγέτης του συλλόγου.

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