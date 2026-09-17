ΟΦΗ - Χοφενχαϊμ 2-0: Το καμάρι της Κρήτης... γονάτισε τους Γερμανούς! (vids)

Οι Κρητικοί πέτυχαν ιστορική νίκη κόντρα στους Γερμανούς στην παρθενική τους συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

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ΟΦΗ - Χοφενχαϊμ 2-0: Το καμάρι της Κρήτης... γονάτισε τους Γερμανούς! (vids)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Απίθανος, μαγικός, εκπληκτικός ο ΟΦΗ στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης ξέρανε τη Χόφενχαϊμ με 2-0 και πανήγυρισε την παρθενική του νίκη στο Europa League.

Ο Αϊτόρ άνοιξε το σκορ στο 30' για την ομάδα του Χρήστου Κόντη και ο Κανελλόπουλος με κεφαλιά στο 84' έβαλε... φωτιά σε όλη την Κρήτη για χάρη του καμαριού της!

Οι Ομιλήτες μπήκαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις σε μία ιστορική βραδιά.

Η ροή του αγώνα

Από νωρίς ο ΟΦΗ έδειξε διάθεση να απειλήσει, με τον Αθανασίου μόλις στο 1ο λεπτό να επιχειρεί σέντρα-σουτ, που πέρασε δίπλα από το δοκάρι της Χόφενχαϊμ.

Η γερμανική ομάδα απάντησε στο 7’, όταν ο Μπέργκερ δοκίμασε σουτ έξω από την περιοχή, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει εύκολα. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ντε Κατ βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στη μικρή περιοχή, όμως η κεφαλιά του ήταν άστοχη.

Στο 12’ ο ΟΦΗ δημιούργησε νέα καλή στιγμή, με τον Μπουχαλάκη να επιχειρεί συρτό σουτ από μακρινή απόσταση, αλλά τον Μπάουμαν να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία.

Η Χόφενχαϊμ συνέχισε να έχει την κατοχή και να κυκλοφορεί την μπάλα, περιορίζοντας τους Κρητικούς σε πιο παθητικό ρόλο. Στο 16’ ο Χλόζεκ δοκίμασε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ, ενώ στο 20’ ο Μπέργκερ πλάσαρε από το ύψος της περιοχής, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει ξανά.

Παρά την πίεση των Γερμανών, ο ΟΦΗ ήταν αυτός που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 30’. Ο Χριστογεώργος έκανε εξαιρετικό βολέ, η μπάλα έφτασε στον Κόντρο, εκείνος πάσαρε στον Αϊτόρ και ο Ισπανός με άψογο τελείωμα άνοιξε το σκορ για τους Κρητικούς.

Η Χόφενχαϊμ εξακολούθησε να δημιουργεί καταστάσεις στην περιοχή του ΟΦΗ, όμως χωρίς να βρίσκει καθαρή τελική προσπάθεια. Αντίθετα, οι Κρητικοί χρειάστηκαν ουσιαστικά μία μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα.

Στο 44’ οι Γερμανοί είχαν μία ακόμη ευκαιρία, με τον Μπέργκερ να παίρνει την κεφαλιά, αλλά να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να δέχεται πίεση με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τη Χόφενχαϊμ να δημιουργεί διαδοχικές ευκαιρίες. Στο 48’ ο Χλόζεκ επιχείρησε αδύναμο σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Χριστογεώργος, ενώ λίγο αργότερα ο Ροτς δοκίμασε από μακριά, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Δύο λεπτά μετά, ο Χλόζεκ απείλησε ξανά με διαγώνιο σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία των Κρητικών. Ο ΟΦΗ, πάντως, βρήκε την ευκαιρία να «χτυπήσει» στην αντεπίθεση στο 54’. Ο Αθανασίου έκανε εξαιρετική κούρσα και πάσαρε παράλληλα στον Φούντα, ο οποίος σούταρε, με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από την εστία του Μπάουμαν.

Η Χόφενχαϊμ συνέχισε να ψάχνει την ισοφάριση. Στο 59’ ο Λέμπερλε επιχείρησε μακρινό σουτ, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Χλόζεκ σούταρε ξανά, αυτή τη φορά αρκετά άστοχα.

Στο 62’ ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ πραγματοποίησε μία από τις σημαντικότερες επεμβάσεις του αγώνα. Ο Κράμαριτς βρέθηκε σε θέση για εκτέλεση, όμως ο Χριστογεώργος πρόλαβε να πάρει την μπάλα μέσα από τα πόδια του πριν ο επιθετικός της Χόφενχαϊμ προλάβει να σουτάρει.

Οι Γερμανοί έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ στο 65’, όταν από σέντρα από την αριστερή πλευρά ο Κοντέ πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. Στο 77’ ο ίδιος παίκτης δοκίμασε εκ νέου από μακρινή απόσταση, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει για ακόμη μία φορά.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Χόφενχαϊμ για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα χάθηκε στο 78’. Ο Λέμπερλε βρέθηκε ολομόναχος σε απόσταση αναπνοής από την εστία, όμως δεν κατάφερε να βρει σωστά την μπάλα και να την στείλει στα δίχτυα.

Και αφού ο ΟΦΗ άντεξε στην πίεση, έδωσε τη χαριστική βολή στο 84’. Ο Γκονθάλεθ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κανελλόπουλος με δυνατή καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2-0 και «σφραγίζοντας» τη μεγάλη νίκη των Κρητικών.

ΟΦΗ - Χοφενχαϊμ 2-0

Διαιτητής: Χαβιέρ Αλμπερόλα (Ισπανία)

Κίτρινες: Ανδρούτσος, Αϊτόρ - Κουφάλ, Ντε Κατ, Μακίντα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Ντίκμαν (80' Γκονθάλεθ), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (70' Κανελλόπουλος), Αϊτόρ (70' Αποστολάκης), Φούντας (60’ Νους), Κόντρο (80' Ισέκα).

Χόφενχαϊμ (Κρίστιαν Ίλτσνερ): Μπάουμαν, Ροτς (67' Νταγκίμ), Χαϊντάρι, Οζάν Καμπάκ, Κουφάλ, Μπέργκερ, Αβντουλάχου, Βίμερ (60’ Κοντέ), Χλόζεκ (75' Ασλάνι), Ντε Κατ (60’ Κράμαριτς), Λέμπερλε.

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