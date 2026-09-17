ΔΕΗ: Με την Amazon η ανάπτυξη του mega data center στη Δυτική Μακεδονία – Οι όροι της συμφωνίας

Η ΔΕΗ και η Amazon Web Services προχωρούν σε δεσμευτική συμφωνία για τη δημιουργία Data Center 300 MW στον Άγιο Δημήτριο Δυτικής Μακεδονίας, με προοπτική επέκτασης έως 1 GW και στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ενεργειακού και ψηφιακού κόμβου με αιχμή το cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Γεώργιος Καλούμενος

ΔΕΗ: Με την Amazon η ανάπτυξη του mega data center στη Δυτική Μακεδονία – Οι όροι της συμφωνίας
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  • Η ΔΕΗ και η Amazon Web Services συμφώνησαν για τη δημιουργία Data Center 300 MW στον Άγιο Δημήτριο Δυτικής Μακεδονίας, με δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW.
  • Το Data Center θα αποτελέσει κρίσιμο ενεργειακό και ψηφιακό κόμβο, ενισχύοντας την επένδυση της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας.
  • Η AWS θα μισθώνει το Data Center για 15 χρόνια, παρέχοντας τις υποδομές πληροφορικής, ενώ η ΔΕΗ θα παρέχει την έκταση, τα κτίρια και την ενεργειακή υποστήριξη.
  • Η ενέργεια που θα καταναλώνει το Data Center θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων, υποστηρίζοντας τον στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2040.
  • Το MoU προβλέπει περαιτέρω συνεργασία σε τεχνολογίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, υπό την προϋπόθεση υπογραφής οριστικών συμφωνιών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων.
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Με την Amazon τελικά θα αναπτύξει την μεγάλη επένδυση του Data Center στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας η ΔΕΗ μία εξέλιξη πολύ σημαντική καθώς η συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι τον μεγαλύτερο, παίκτη cloud services παγκοσμίως αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχή έκβαση του project.

Κι αυτό καθώς η δημιουργία του συγκεκριμένου Data Center είναι σημείο «κλειδί» για το ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία ύψους τουλάχιστον 6 δις ευρώ που περιλαμβάνει περίπου 2.130 MW ΑΠΕ και 860 MW αποθήκευσης.

Δηλαδή η δημιουργία του Data Center θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς και ψηφιακούς κόμβους όχι μόνο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά ακόμα ευρύτερα.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ το Data Center, στην αρχική του φάση, θα διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW, όμως οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του (έως 1 GW),

Πρόκειται δηλαδή για επένδυση 100άδων εκατομμυρίων ευρώ, με το ακριβές τίμημα να μην μπορεί να υπολογιστεί καθώς το ύψος του θα εξαρτηθεί από τον εξοπλισμό που θα διαθέτει το data center.

Επίσης το Data Center με την τόσο μεγάλη ισχύ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ΑΙ στην Ελλάδα καθώς θα «τρέχει» μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τι προβλέπει το MoU

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ στο πλαίσιο που προβλέπεται από το MoU:

  • Η AWS μισθώνει το Data Center, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών (υπό τους συνήθεις όρους).
  • Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής (ΙΤ).
  • Στην αρχική φάση, το Data Center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η AWS σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του (έως 1 GW), υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς, και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών.
  • Η AWS αγοράζει και η ΔΕΗ παρέχει ενέργεια στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) από ανανεώσιμες πηγές (υπό τους συνήθεις όρους), σύμφωνα με τον στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2040.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετούς συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI), με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ.

Το MoU είναι δεσμευτικό. Το Project και όλοι οι εμπορικοί όροι (συμπεριλαμβανομένων των όρων που περιγράφονται ανωτέρω) τελούν υπό την επιφύλαξη της διαπραγμάτευσης και υπογραφής των οριστικών συμφωνιών, καθώς και της πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), η εξασφάλιση της απαιτούμενης σύνδεσης με το δίκτυο και η λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

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