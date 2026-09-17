Διαθήκη Μαζωνάκη: Τι αποκάλυψε ο φίλος και πρώην δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε συντάξει διαθήκη παρά την πρόταση του δικηγόρου του μετά την περιπέτεια στο Δρομοκαΐτειο το 2025.

Ο τραγουδιστής δεν πίστευε ότι θα πεθάνει σύντομα και απέφυγε να ολοκληρώσει τη διαθήκη, παρά το αρχικό σχέδιο.

Η εμπειρία στο Δρομοκαΐτειο τον επηρέασε βαθιά, αλλά η υποστήριξη του κόσμου τον βοήθησε να ανακάμψει και να γίνει πιο δυνατός.

Ο δικηγόρος δεν γνώριζε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της διαθήκης ή τα πρόσωπα που θα περιλαμβάνονταν σε αυτήν.

Το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε στο σπίτι του έχει κατασχεθεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό του, ενώ η οικογένεια και η νομική πλευρά αντιτίθενται στο άνοιγμά του. Snapshot powered by AI

«Ο Γιώργος δεν είχε διαθήκη» αποκαλύπτει ο δικηγόρος και φίλος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, φέρνοντας στο φως άγνωστες λεπτομέρειες για μια συζήτηση που είχε κάνει μαζί του μετά την περιπέτεια του Δρομοκαΐτειου.

Ο ίδιος, ο οποίος είχε αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον Αύγουστο του 2025, αποκάλυψε ότι είχε προτείνει στον τραγουδιστή να συντάξει διαθήκη, χωρίς όμως η διαδικασία να ολοκληρωθεί ποτέ.

«Ο Γιώργος δεν είχε διαθήκη. Και μάλιστα εγώ μετά την περιπέτεια του Δρομοκαΐτειου, δεν σας κρύβω, του υπέδειξα ότι θα πρέπει να συντάξει διαθήκη. Ο Γιώργος δεν πίστευε ότι θα φύγει από τη ζωή. Μου λέει “Είναι δυνατόν, από τώρα να συντάξω διαθήκη; Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας”. Του λέω “Γιώργο, δεν είναι θέμα ηλικιακό”. Μάλιστα, μου είχε δώσει εντολή να συντάξω ένα αρχικό κείμενο για να πάμε σε μια συμβολαιογράφο, αλλά ουδέποτε πήγαμε και ουδέποτε υπέγραψε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης διευκρίνισε ακόμη πως, παρότι είχε μια εικόνα από την αρχική συζήτηση για το περιεχόμενο της διαθήκης, δεν μπορεί να αναφερθεί σε λεπτομέρειες σχετικά με το ποια πρόσωπα θα περιλαμβάνονταν σε αυτήν.

«Βγήκε πολύ δυνατός από αυτή την περιπέτεια»

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στην περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη με το Δρομοκαΐτειο, σημειώνοντας ότι τον είχε επηρεάσει βαθιά, αλλά παράλληλα η πρωτοφανής συμπαράσταση του κόσμου τον βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

«Έχω συγκλονιστεί από τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος, αλλά εδώ και περίπου 9 μήνες δεν είχα καμία απολύτως εμπλοκή με τον Γιώργο ούτε ως νομικός. Στις 25 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο. Έλειπα διακοπές. Μου είπε ότι με ήθελε να συζητήσουμε κάποιο θέμα. Του είπα όταν επιστρέψω θα τον τηλεφωνήσω. Δυστυχώς δεν πρόλαβα», ανέφερε.

Για την περίοδο του Δρομοκαΐτειου είπε:

«Ήμουν ο νομικός του παραστάτης τότε στην περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο, την παραμονή Δεκαπενταύγουστου του 2025. Του είχε στοιχίσει πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος δεν είχε συνειδητοποιήσει την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου που εκδηλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο την περίοδο εκείνη και αυτό πραγματικά τον έκανε πιο δυνατό, παρόλο που ήταν γεμάτος πικρία και αγανάκτηση για την υπόθεση αυτή του εγκλεισμού».

«Παρ’ όλα αυτά βγήκε πολύ δυνατός από αυτή την περιπέτεια, διότι είδε τη συμπαράσταση και την αγάπη του κόσμου που δεν είχε συνειδητοποιήσει το μέγεθος και την έκταση αυτής, που ήταν πολύ συγκινητικό αυτό», πρόσθεσε.

Οι γιατροί και οι θεραπευτές

Ο Γιώργος Μερκουλίδης μίλησε και για τις επαφές του τραγουδιστή με γιατρούς. Όπως είπε, γνώριζε ότι στο παρελθόν ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθυνόταν σε συμβατικούς γιατρούς για θέματα υγείας, ενώ δεν γνώριζε για επαφές του με υπνοθεραπευτές ή εναλλακτικούς θεραπευτές στο Κολωνάκι.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι τέτοιου είδους επισκέψεις ξεκίνησαν πιο συστηματικά κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του. «Εγώ ήξερα ότι έκανε φυσικοθεραπείες και μασάζ, κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο».

Τι συμβαίνει με το χρηματοκιβώτιο

Στο μεταξύ, ένα ακόμη ερώτημα που έχει προκύψει αφορά το χρηματοκιβώτιο που εντοπίστηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και κατασχέθηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας. Η οικογένεια και η νομική πλευρά του τραγουδιστή έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για το άνοιγμά του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπικό αντικείμενο που μπορεί να περιέχει προσωπικά στοιχεία, χρήματα ή άλλα αντικείμενα που δεν σχετίζονται με την υπόθεση.

Το κρίσιμο είναι πως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό δημοσίως τι βρέθηκε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Οι σχετικές πληροφορίες παραμένουν στο επίπεδο των αναφορών για την κατάσχεσή του και της διαφωνίας σχετικά με το αν και πώς θα ανοιχτεί.

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