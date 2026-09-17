Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχω υποστεί ανθρωποφαγία- Αναιρέστε τα περί κομπογιαννιτών» λέει ο υπνοθεραπευτής

Snapshot Ο υπνοθεραπευτής αρνείται να κάνει δηλώσεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πριν ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα.

Καταγγέλλει ότι υφίσταται «ανθρωποφαγία» και παρενοχλήσεις από δημοσιογράφους έξω από την κατοικία του.

Διευκρινίζει ότι η υπνοθεραπεία δεν έχει θεσμικό νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και δεν αποτελεί ιατρική πρακτική ή διάγνωση.

Επισημαίνει ότι υπνοθεραπευτές δεν έχουν δικαίωμα να παρέχουν φαρμακευτική αγωγή ή να επηρεάζουν ιατρικές θεραπείες.

Παραθέτει το διεθνές πλαίσιο που περιγράφει την υπνοθεραπεία ως τεχνική για βελτίωση συμπεριφοράς και όχι ως ιατρική θεραπεία. Snapshot powered by AI

Για «ανθρωποφαγία» κάνει λόγο ο υπνοθεραπευτής, το όνομα του οποίου έχει βρεθεί τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο της έρευνας σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να ήταν το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός Ιωάννα Γάκα είχε αποστείλει φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της στο Κολωνάκι.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος καταγγέλλει ότι δημοσιογράφοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από την κατοικία του, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να προβεί σε δηλώσεις για την υπόθεση προτού ολοκληρωθεί το έργο των ανακριτικών αρχών.

Παράλληλα, απαντά στις αναφορές που αφορούν την επαγγελματική του ιδιότητα και την υπνοθεραπεία, παραθέτοντας το θεσμικό και επαγγελματικό πλαίσιο που, όπως υποστηρίζει, διέπει τη συγκεκριμένη πρακτική.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αυτή η ανθρωποφαγία που έχω υποστεί αυτές τις ώρες είναι τουλάχιστον βιασμός. Προσπαθώ να μπω στο σπίτι μου και περιστοιχίζεται από ρεπόρτερ. Δήλωσα ότι δεν έχω κάτι να πω για την υπόθεση Μαζωνάκη αν δεν ολοκληρωθεί το έργο των ανακριτικών αρχών.

Πως αλλιώς να το τονίσω;Εδώ είναι το νομικό καθεστώς που αφορά στο επάγγελμα μου και να αναιρέστε τα περί κομπογιαννιτών.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΕΊΑ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ. ΑΥΤΗ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

Από την νομοθεσία που ισχύει στις ΗΠΑ και σ’ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτουν τα εξής

:«Υπνοθεραπευτής είναι αυτός που επιφέρει ένα επίπεδο ύπνωσης στους θεραπευόμενους του για να δημιουργήσει θετικά κίνητρα ή να βελτιώσει τα πρότυπα συμπεριφοράς. Συνδιαλέγεται με τον θεραπευόμενο για να διευκρινίσει τη φύση του προβλήματος. Προετοιμάζει την θεραπευόμενη για την διαδικασία της ύπνωσης με το να εξηγεί πως λειτουργεί ή ύπνωση και τι θα βιώσει κατά τη διαρκειά της.

Εξετάζει τους θεραπευόμενους του αξιοποιώντας κάποια τεστ για να διαπιστώσει το βαθμό φυσικής και συναισθηματικής δεκτικότητας στις υποβολές. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες υπνωτικές τεχνικές επαγωγής για να επιφέρει την ύπνωση βασισμένος στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των τεστ και την ανάλυση του προβλήματος των. Μπορεί επίσης να εκπαιδεύει τους θεραπευόμενους σε τεχνικές αυτούπνωσης.»Dictionary of Occupational Titles by the U.S. Department of Labor.

Κατοχυρωμένος τίτλος από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

Ένας υπνοθεραπευτής δεν αντιμετωπίζει τους ενδιαφερόμενους ως ασθενείς. Όχι μόνον δεν μπορεί να παρέχει ιατρική διάγνωση ή φαρμακευτική αγωγή, αλλά, ούτε έχει το δικαίωμα να προτείνει την διακοπή θεραπείας στην οποία ενδέχεται να υπόκειται κάποιος θεραπευόμενος που τελεί υπό ιατρική παρακολούθηση.

Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί κάποια διάγνωση ή κάποιου άλλου είδους θεραπεία μπορεί να απευθυνθεί στην ιατρική κοινότητα, σε ψυχιάτρους ή σε ψυχολόγους.

Ο/Η ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τις υπηρεσίες της ύπνωσης ανά πάσα στιγμή.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την αναμενόμενη διάρκεια των συνεδριών καθώς και το κόστος τους.

Επίσης, μπορεί να υποστηρίζει τα δικαιώματα του χωρίς τον φόβο αντιποίνων»

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