Γιώργος Μαζωνάκης: Βοηθούσε οικονομικά τον Σπύρο Φωκά χωρίς εκείνος να το γνωρίζει

O τραγουδιστής χρησιμοποιούσε γυναικείο όνομα για να μη γίνει αντιληπτή η δωρεά του

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Γιώργος Μαζωνάκης: Βοηθούσε οικονομικά τον Σπύρο Φωκά χωρίς εκείνος να το γνωρίζει
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε σημαντική φιλανθρωπική δράση, η οποία αποκαλύφθηκε μετά τον ξαφνικό θάνατό του σε ηλικία 54 ετών.
  • Ο Μαζωνάκης βοήθησε οικονομικά τον διεθνή Έλληνα ηθοποιό Σπύρο Φωκά και τη σύζυγό του κατά την περίοδο που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
  • Η σύζυγος του Σπύρου Φωκά επιβεβαίωσε ότι πίσω από την ανώνυμη βοήθεια που δέχθηκαν κρυβόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος κατέβαλε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.
  • Η σχέση φιλίας μεταξύ Μαζωνάκη και Φωκά ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, όταν ο ηθοποιός επισκέφθηκε νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε ο καλλιτέχνης.
  • Η σύζυγος του Σπύρου Φωκά έκανε δημόσια ανάρτηση ευγνωμοσύνης για τη βοήθεια του Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του.
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Δεν σταματάνε οι αποκαλύψεις γύρω από το όνομα και τη μεγάλη καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών τόσο απρόσμενα.

Και δεν θα μαθαίναμε τίποτα για την τεράστια φιλανθρωπική δράση του μεγάλου καλλιτέχνη, αν δεν κοβόταν το νήμα της ζωής του τόσο ξαφνικά που έκανε ακόμα και τους πιο δυνατούς να λυγίσουν. Ακόμα και εκείνοι που είχαν ορκιστεί να μη μιλήσουν για όσα εκείνος τους πρόσφερε, σήμερα να αποκαλύπτουν τη χρυσή καρδιά του «τελευταίου λαϊκού ειδώλου», όπως τον αποκάλεσε ο μεγάλος συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος.

Σήμερα η «Espresso» φέρνει στο φως της δημοσιότητας μια φιλανθρωπική πράξη του σπουδαίου ερμηνευτή προς τον διεθνή Έλληνα ηθοποιό Σπύρο Φωκά. Ήταν η εποχή που ο Σπύρος Φωκάς βρισκόταν αντιμέτωπος με την οικονομική ανέχεια, τότε που η «Espresso» είχε αποκαλύψει μέσω πρωτοσέλιδων δημοσιευμάτων το δράμα του χολιγουντιανού ηθοποιού.

Στο φτωχικό σπίτι στο Καλαμάκι Κορινθίας, ο Σπύρος Φωκάς και η σύζυγός του Λίλιαν βρίσκονταν αντιμέτωποι με τεράστια οικονομικά προβλήματα, που δεν αρμόζουν σε μια τέτοια προσωπικότητα παγκόσμιου βεληνεκούς, που έπαιξε με τους μεγαλύτερους σταρ του κόσμου. Κι όμως! Ακόμα και αυτά τα είδωλα πολλές φορές έχουν ανάγκη από ένα χέρι βοηθείας.

Η πολυαγαπημένη του σύζυγος, λοιπόν, υπό τον φόβο της διακοπής ρεύματος και με τον μεγάλο ηθοποιό να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, έκανε δημόσια έκκληση σε όποιον επιθυμεί να τους βοηθήσει οικονομικά.

«Πράγματι, ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά στη δημόσια έκκληση που κάναμε και μπορέσαμε για κάποιο διάστημα να σταθούμε στα πόδια μας. Ανάμεσα σε όλα τα ονόματα που μας είχαν βοηθήσει υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, του οποίου την ταυτότητα δεν γνωρίζαμε» λέει συγκινημένη σήμερα, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του μοναδικού ερμηνευτή, η σύζυγος του Έλληνα ηθοποιού Λίλιαν Φωκά.

«Πριν από μερικούς μήνες ενημερώθηκα ότι πίσω από εκείνο το γυναικείο όνομα κρυβόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μάλιστα φέτος τον χειμώνα, πρώτη φορά μετά τον χαμό του Σπύρου, είχα ζητήσει από έναν κοινό μας φίλο να με πάει στον Μαζωνάκη να τον δω και να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή την πράξη που έκανε προς εμάς. Είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό, που τότε μας έδωσε δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας. Δυστυχώς, δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελα και να τον ευχαριστήσω» λέει φανερά συγκινημένη η Λίλιαν Φωκά, η οποία με δάκρυα στα μάτια εξομολογείται: «Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος. Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε».

Η ανάρτηση της συζύγου του Σπύρου ΦωκάΜάλιστα, την ημέρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη η Λίλιαν Φωκά έκανε μια ανάρτηση όλο νόημα, θέλοντας να δείξει τη μεγάλη καρδιά αυτού του καλλιτέχνη.

Έγραψε στο προφίλ της, έχοντας ηχητική υπόκρουση το τραγούδι του «Ώρες μικρές»: «Γιώργο μας. Σε ευχαριστούμε για εκείνη τη στιγμή που έσβησαν τα φώτα. Μόλις το άκουσες, έφτασες. Ποτέ δεν το είπα, γιατί δεν ήθελες. Τώρα είμαι υπόχρεη να το στείλω παντού».

Σύμφωνα με όσα μας ανέφερε η σύζυγος του σπουδαίου ηθοποιού, ο Σπύρος και ο Γιώργος γνωρίστηκαν πριν από πολλά χρόνια, όταν ο ηθοποιός πήγε με παρέα να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε ο Μαζωνάκης.

Επειδή πήγε πολύ νωρίς στο κέντρο, πριν αρχίσει το πρόγραμμα, κάθισε στο τραπέζι του και βλέποντας από μακριά κάποιους νεαρούς να ετοιμάζουν τα τραπέζια του μαγαζιού, σήκωσε το χέρι του για να παραγγείλει.

«Ένας νεαρός πηγαίνει στο τραπέζι του Σπύρου Φωκά και ο ηθοποιός τού λέει: «Να παραγγείλω, νεαρέ». Και ο νεαρός τού απαντάει: «Γιώργος Μαζωνάκης εδώ. Χάρηκα, κύριε Φωκά»!

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»

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