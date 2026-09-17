Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισσός - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισίας, Αττική και κέντρο Αθήνας

Snapshot Σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, κυρίως μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αχαρνών.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας από την Πανόρμου έως τον φάρο Ψυχικού και στα δύο ρεύματα.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου έως το ύψος του Ευαγγελισμού και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Μοσχάτο έως το γήπεδο «Καραϊσκάκη».

Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο από Φυλή έως Κηφισίας και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Snapshot powered by AI

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους το πρωί της Πέμπτης, με σημαντικές καθυστερήσεις να σημειώνονται σε βασικούς άξονες της Αττικής.

«Ακινητοποιημένα» είναι αυτή την ώρα τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Αθηνών έως την Αχαρνών. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίερα στο τμήμα από την Πανόρμου μέχρι τον φάρο Ψυχικού και στα δύο ρεύματα.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου μέχρι το ύψος του Ευαγγελισμού, αλλά και στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα καθόδου μέχρι την πλατεία Συντάγματος.

Αντίστοιχα μποτιλιαρισμένοι είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και η λεωφόρος Ποσειδώνος στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το γήπεδο «Καραϊσκάκη».

Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από το ύψος της Φυλής έως την Κηφισίας. Επίσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

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