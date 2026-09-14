Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και σε Κηφισίας, Αττική οδό, Μεσογείων

Snapshot Στη λεωφόρο Κηφισού υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα από Αιγάλεω έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική οδό και σε όλο το μήκος της λεωφόρου Κηφισίας.

Η κίνηση είναι αυξημένη και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών.

Προβλήματα κίνησης υπάρχουν στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ειδικά στη Βασιλίσσης Σοφίας, την Πατησίων και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, στους δρόμους της Αττικής, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται στις μεγάλες οδικές αρτηρίες και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, στη λεωφόρο Κηφισού έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω, έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική οδό.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σχεδόν σε όλο το μήκος της λεωφόρου Κηφισίας, ενώ ίδια είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Επιβαρυμένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά και στο ρεύμα προς Αθήνα, από το Χαϊδάρι έως το κέντρο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο, με τα περισσότερα προβλήματα να καταγράφονται στη Βασιλίσσης Σοφίας, την Πατησίων και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

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