Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γερμανού καγκελάριου Μερτς

Ο Γερμανός Καγκελάριος επιβεβαίωσε τη στήριξή του στην Ουκρανία και δεσμεύτηκε στην παράδοση οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας

Ελένη Ευστρατίου

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γερμανού καγκελάριου Μερτς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρωσικά drones έπληξαν τη Βόρεια Γέφυρα Πιβνίτσι στο Κίεβο και προκάλεσαν θύματα σε πλήγματα σε Σούμι και Ντνίπρο.
  • Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισκέφθηκε το Κίεβο για να επιβεβαιώσει τη στήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία.
  • Κατά την επίσκεψή του, ο Μερτς δεσμεύτηκε για οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης παράδοσης drone αναχαίτισης.
  • Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της άμυνας και της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας καθώς και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.
  • Η Γερμανία εξετάζει τρόπους να ενισχύσει την αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, που παραμένει κρίσιμη ανάγκη.
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Ρωσική αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Κίεβο, την ώρα που βρίσκεται στην πόλη ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, στο Telegram, ρωσικά drones χτύπησαν τη Βόρεια Γέφυρα Πιβνίτσι της πρωτεύουσας με ένα drone. O Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι ένα ακόμη ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη φαρμάκων στο Σούμι είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, ενώ έξι ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στο Ντνίπρο εξαιτίας πλήγματος σε εγκατάσταση τηλεπικοινωνιών.

Μάλιστα, οι προειδοποιήσεις των Ουκρανικών Αρχών για το πλήγμα ήρθαν την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος επισκεπτόταν συντρίμμια των τελευταίων πληγμάτων.

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται μετά από μία πολύ δύσκολη νύχτα, όπου ρωσικά drones έπληξαν τουλάχιστον έξι περιοχές, μεταξύ αυτών και του Κιέβου, ενώ στόχους αποτέλεσαν κρίσιμες υποδομές αλλά και απλές κατοικίες. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις.

Επίσκεψη Μερτς: Επιβεβαιώνει τη στήριξη της Γερμανίας

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έφτασε στο Κίεβο στις 4 Οκτωβρίου για μια επίσκεψη με στόχο την επιβεβαίωση της υποστήριξης του Βερολίνου προς την Ουκρανία, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σίμπιχα δήλωσε ότι υποδέχτηκε τον Μερτς στο Κίεβο το πρωί της Κυριακής και ότι ο καγκελάριος θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τις διμερείς σχέσεις, τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και τα διεθνή ζητήματα.

«Σήμερα μας περιμένει μια πολύ ουσιαστική ατζέντα, με επίκεντρο την ενίσχυση της Ουκρανίας, της άμυνάς μας και της ανθεκτικότητάς μας, καθώς και της κοινής ευρωπαϊκής μας ασφάλειας», έγραψε ο Σίμπιχα στο X.

«Αν η Ρωσία δεν αναχαιτιστεί, ο στρατιωτικός της μηχανισμός αργά ή γρήγορα θα στραφεί εναντίον μας», δήλωσε ο Μερτς μετά την άφιξή του στην ουκρανική πρωτεύουσα με τρένο.

Ο Μερτς συνοδευόταν από την υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε και 10 στελέχη από τους τομείς της άμυνας και της ενέργειας της Γερμανίας.

Σύμφωνα με πηγές της γερμανικής κυβέρνησης που επικαλείται το dpa, ο Μερτς αναμένεται να αναλάβει νέες δεσμεύσεις για οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης χιλιάδων drone αναχαίτισης και της υποστήριξης για ταχύτερη παραγωγή όπλων μεγάλου βεληνεκούς για την Ουκρανία.

Ο Μερτς δήλωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι η Γερμανία επεξεργάζεται τρόπους ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, η οποία παραμένει μία από τις πιο επείγουσες στρατιωτικές ανάγκες του Κιέβου.

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