Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε πλήγματα ρωσικών drones στο Χάρκοβο

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων τις τελευταίες εβδομάδες

Γιάννης Φιλιππάκος

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε πλήγματα ρωσικών drones στο Χάρκοβο
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  • Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά drones στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ενώ άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά.
  • Ρωσικά drones έπληξαν επιπλέον οχήματα στην ίδια περιοχή χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς.
  • Την προηγούμενη μέρα, δύο ακόμα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο.
  • Οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο και η Οδησσός, έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
  • Οι στόχοι των επιθέσεων περιλαμβάνουν αστικά κέντρα και χρησιμοποιούνται drones και βαλλιστικοί πύραυλοι.
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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο από ρωσικά drones στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.

Συγκεκριμένα, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο αυτοκίνητα, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας σοβαρά άλλον έναν. Αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι ρωσικά drones έπληξαν κι άλλα οχήματα στην ίδια περιφέρεια, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί.

Την Παρασκευή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στο Χάρκοβο. Άλλοι 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολέχ Σινιεχούμποφ μέσω Telegram.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον ουκρανικών πόλεων τις τελευταίες εβδομάδες. Μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο και η Οδησσός έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο drones και βαλλιστικών πυραύλων.

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