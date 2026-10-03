Κλιμακώνεται ο πόλεμος: Η Ουκρανία ετοιμάζεται για ισχυρά πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια

Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, ως απάντηση, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, στη διεύρυνση των ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων εναντίον υποδομών στην Ουκρανία ενόψει του χειμώνα.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο Reuters ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εγκρίνει μια «νέα στρατιωτική οδηγία» για επιθέσεις σε ευρύτερο φάσμα στόχων.

Κατά τον Ζελένσκι, μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται υποδομές, δίκτυα μεταφορών και εφοδιασμού, δρόμοι, σχολεία και νοσοκομεία, με σκοπό να ασκηθεί πίεση στους κατοίκους ώστε να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες πόλεις.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, δηλώνει ότι πραγματοποιεί στοχευμένα πλήγματα ως αντίποινα για ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και υποστηρίζει ότι πλήττει στρατιωτικούς στόχους. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχεύουν σκόπιμα αμάχους.

«Θα απαντήσουμε στην ενέργειά τους»

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να απαντήσει χτυπώντας αδιακρίτως πολιτικές υποδομές.

«Με τις επιθέσεις τους στην ενέργειά μας, πρέπει να απαντήσουμε στην ενέργειά τους. Πρώτα απ’ όλα, στα διυλιστήρια πετρελαίου, σε αυτό που τους δίνει χρήματα για τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν θα υιοθετήσει, όπως υποστηρίζει, την ίδια τακτική απέναντι σε πολιτικούς στόχους.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς το Κίεβο έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωπο με επανειλημμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους, οι οποίες έχουν πλήξει ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, αλλά και οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα.

Σύμφωνα με το Reuters, για πρώτη φορά η Ρωσία έχει βάλει στο στόχαστρο και γέφυρες στον ποταμό Δνείπερο που συνδέουν την ανατολική με τη δυτική πλευρά του Κιέβου.

Η ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονμπάς

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στην ουκρανική αντεπίθεση με την κωδική ονομασία «Vivaldi», υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει περίπου 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ντονμπάς.

Η Ρωσία θεωρεί τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς βασική προϋπόθεση για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να επαναφέρει στο τραπέζι τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής ενδείξεις πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Οι φόβοι για τον χειμώνα

Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους ενόψει μιας πιθανής μεγάλης εκστρατείας επιθέσεων κατά ενεργειακών και υδρευτικών υποδομών τον χειμώνα.

Τον περασμένο χειμώνα, ρωσικά πλήγματα είχαν αφήσει μεγάλα τμήματα της Ουκρανίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Παράλληλα, από το καλοκαίρι η Μόσχα έχει αυξήσει τη χρήση ταχύτερων και σχετικά φθηνών drones τύπου Shahed, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ουκρανική αεράμυνα αναγκάζεται να χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό μαχητικά αεροσκάφη F-16 και MiG για την αντιμετώπισή τους, ενώ τα αποθέματα πυρομαχικών των 20 χιλιοστών για τα αεροσκάφη μειώνονται.

Το Κίεβο αναζητά παράλληλα νέες λύσεις, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου και την ανάπτυξη νέων αναχαιτιστικών drones.

Νέα ουκρανικά όπλα

Η Ουκρανία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την πρώτη επιχειρησιακή χρήση του εγχώριας κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου FP-7. Ο Ζελένσκι έχει αναφέρει ότι το σύστημα διαθέτει εμβέλεια περίπου 200-250 χιλιομέτρων, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία Fire Point αναπτύσσει και τον μεγαλύτερης εμβέλειας FP-9. RReuters

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ζήτησε από την εταιρεία να επιταχύνει την ανάπτυξη του FP-9, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, θα μπορούσε να διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερη εμβέλεια.

«Χρειαζόμαστε τον FP-9», είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι το νέο σύστημα θα είναι διαθέσιμο μέσα στο φθινόπωρο.

Ο ρόλος της Ευρώπης και οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Ζελένσκι κάλεσε παράλληλα την Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει σε εξομάλυνση των σχέσεων με τη Ρωσία πριν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου της G20, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η επίτευξη εδαφικών κερδών από τη Ρωσία στο Ντονμπάς δεν θα πρέπει, κατά την άποψή του, να θεωρηθεί αυτόματα ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει την επανέναρξη τριμερών συνομιλιών, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να εξετάζονται ως πιθανός τόπος διεξαγωγής τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστικοποιηθεί ημερομηνία ή τοποθεσία.

Η Ουκρανία ζητά περισσότερη ευρωπαϊκή στήριξη

Παράλληλα με τις στρατιωτικές εξελίξεις, το Κίεβο αναζητά πρόσθετη χρηματοδότηση για να καλύψει τις ανάγκες της άμυνάς του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μετά τις επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες βρέθηκε χρηματοδότηση για την προμήθεια drones που χρειάζεται η Ουκρανία για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της στις αρχές του 2027.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές Αρχές επεξεργάστηκαν με τους Ευρωπαίους εταίρους σχέδιο για την κάλυψη ενός χρηματοδοτικού κενού περίπου 27 δισ. δολαρίων στον αμυντικό προϋπολογισμό.

Το σχέδιο, όπως ανέφερε, περιλαμβάνει συνδυασμό ανακατανομής πόρων από τον ουκρανικό προϋπολογισμό, διμερούς βοήθειας και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων που συνδέονται με το ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ.

Η νέα κλιμάκωση στις επιθέσεις και οι προειδοποιήσεις για τον χειμώνα διαμορφώνουν ένα ακόμη πιο δύσκολο σκηνικό για την Ουκρανία, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών παραμένουν σε εξέλιξη.

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