«Φωτιά» τα καύσιμα στη Μεσσηνία: Πάνω από €2,10 η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης

Snapshot Η τιμή της βενζίνης στη Μεσσηνία φτάνει περίπου τα 2,13 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει τα 2,15 ευρώ.

Το κόστος των καυσίμων έχει ξεπεράσει τις τιμές βασικών αγαθών και πλησιάζει την τιμή του ελαιολάδου.

Χωρίς κρατικές και εταιρικές επιδοτήσεις, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα ξεπερνούσε τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Οι αγρότες της περιοχής αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων, που είναι απαραίτητα για τη δουλειά τους.

Οι οικογένειες των αγροτών αναγκάζονται να περικόψουν άλλες βασικές δαπάνες για να καλύψουν το αυξημένο κόστος καυσίμων. Snapshot powered by AI

Σοβαρές διαστάσεις προσλαμβάνει το κύμα ακρίβειας στα καύσιμα στην ελληνική περιφέρεια, με τη Μεσσηνία να βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσβάστακτες τιμές που γονατίζουν νοικοκυριά, επαγγελματίες και τον αγροτικό κόσμο. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η τιμή της βενζίνης κυμαίνεται γύρω στα 2,13 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει τα 2,15 ευρώ.

Όπως επισήμανε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, Γιώργος Καπερώνης, το κόστος των καυσίμων έχει πλέον ξεπεράσει τις τιμές βασικών αγαθών, πλησιάζοντας επικίνδυνα ακόμα και την τιμή του ελαιολάδου. Την ίδια στιγμή, η ανοδική πορεία των τιμών εντείνει την ανησυχία στην τοπική αγορά. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως, χωρίς τις υφιστάμενες κρατικές και εταιρικές επιδοτήσεις, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα είχε ήδη υπερβεί τα 2,20 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας ντόμινο επιβαρύνσεων στις μεταφορές και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερα βαρύ το πλήγμα για τους αγρότες

Τα προβλήματα αποδεικνύονται ασφυκτικά για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Οι παραγωγοί αδυνατούν να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων, καθώς αποτελούν βασικό και αναλώσιμο εργαλείο για την καθημερινή τους επιβίωση και εργασία. Παρά το δυσβάστακτο κόστος, υποχρεώνονται να συνεχίσουν τις προμήθειες, οδηγώντας πολλές οικογένειες σε δραματικές περικοπές άλλων βασικών δαπανών προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις.

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