Φωτιά στις τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη

Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν πάνω από το όριο των 2 ευρώ, οι μετακινήσεις γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες για τους καταναλωτές

Μίλτος Τσεκούρας

Φωτιά στις τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη
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  • Οι τιμές της απλής αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκαν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας το κόστος μετακίνησης.
  • Το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο 66,5% της αποθήκευσης, κάτω από τον μέσο όρο, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον χειμώνα.
  • Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου Brent πλησιάζουν τα 99 δολάρια ανά βαρέλι, λόγω συμφωνίας Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει μείωση της λιανικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε τρία χρόνια, με στόχο φθηνότερη ενέργεια και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.
  • Οι πολίτες ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ζωής, καθώς τα βασικά αγαθά και η ενέργεια παραμένουν ακριβά.
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Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης για τα νοικοκυριά. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης, που την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στα 2,01 ευρώ το λίτρο, σήμερα διαμορφώνεται στα 2,059 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί από τα 1,95 ευρώ στα 2,039 ευρώ το λίτρο.

Ανοδικές είναι οι τιμές και στη Θεσσαλονίκη, όπου η απλή αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,088 ευρώ το λίτρο. Στο ίδιο επίπεδο κινείται και η τιμή του πετρελαίου κίνησης.

Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν πάνω από το όριο των 2 ευρώ, οι μετακινήσεις γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες για τους καταναλωτές, την ώρα που αυξάνεται η ανησυχία και για το κόστος θέρμανσης κατά τους επόμενους μήνες.

Κοντά στα 99 δολάρια το Brent

Την ίδια ώρα, σε υψηλά επίπεδα κινούνται και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύτηκαν κοντά στα 99 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026, με τις τιμές να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων.

Η άνοδος σημειώνεται καθώς το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου.

Τα μέτρα για το κόστος της ενέργειας

Χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προχώρησε στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, με στόχο τη σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε βάθος τριετίας.

«Καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσιτή ενέργεια για όλους και χαμηλότερο κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, που σημαίνει και πιο φθηνό προϊόν για τον καταναλωτή», είναι το κυβερνητικό μήνυμα.

Ωστόσο, με το κόστος των βασικών αγαθών, της ενέργειας και της στέγασης να παραμένει υψηλό, οι πολίτες επισημαίνουν ότι οι εξαγγελίες δεν αρκούν και ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα αποτυπωθούν στην καθημερινότητά τους.

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