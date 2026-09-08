ΔΕΘ 2026: Η εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρος και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος παρουσιάζουν την εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90ή ΔΕΘ.

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Η χώρα μας, από την αρχή του χρόνου, έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας σε όλη την ΕΕ, ενώ το 2019 είχαμε την υψηλότερη τιμή και αυτό οφείλεται σαφώς στο μείγμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είπε ξεκινώντας την παρουσίαση ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου.