Ακρίβεια: Βενζίνη με το… σταγονόμετρο βάζουν οι οδηγοί

Snapshot Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα αυξάνονται ξανά μετά από προσωρινή αποκλιμάκωση λόγω διεθνών διακυμάνσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέρχεται στα 2,066 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,022 ευρώ, με κρατικές επιδοτήσεις να μειώνουν την πραγματική τιμή κατά 10-15 λεπτά.

Υπάρχει ανησυχία για την επερχόμενη περίοδο διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η τιμή αναμένεται να φτάσει τα 1,83 ευρώ το λίτρο από περίπου 1,07-1,10 ευρώ πέρυσι.

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης δημιουργεί φόβους για έναν δύσκολο χειμώνα. Snapshot powered by AI

Άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Μετά από μια προσωρινή αποκλιμάκωση πριν τον Δεκαπενταύγουστο, οι τιμές αυξήθηκαν ξανά λόγω των διεθνών διακυμάνσεων στην τιμή του πετρελαίου και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.

Αυτή τη στιγμή, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,066 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,022 ευρώ, τιμές που θα ήταν ακόμα υψηλότερες κατά 10 έως 15 λεπτά αντίστοιχα, αν δεν ίσχυαν οι τρέχουσες επιδοτήσεις από το κράτος και τα διυλιστήρια.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την επικείμενη περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου.

Όπως εξήγησε στο MEGA ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, ενώ πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν γύρω στο 1,07-1,10 ευρώ το λίτρο, με τα τωρινά δεδομένα η τιμή εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 1,83 ευρώ, γεγονός που δημιουργεί φόβους για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα.