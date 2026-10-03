Nations League: Ιστορική εκτός έδρας νίκη της Αγγλίας με 7-0 επί της Κροατίας

Για την Κροατία το αποτέλεσμα αποτελεί την πιο βαριά ήττα στην ιστορία της εθνικής ομάδας

Μίλτος Τσεκούρας

Nations League: Ιστορική εκτός έδρας νίκη της Αγγλίας με 7-0 επί της Κροατίας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Αγγλία κέρδισε την Κροατία με 7-0 εκτός έδρας για το Nations League, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία της Κροατίας.
  • Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ήταν πρωταγωνιστής με ένα γκολ και δύο ασίστ, ενώ ο Χάρι Κέιν πέτυχε δύο γκολ και έφτασε τα 89 με την εθνική Αγγλίας.
  • Η Αγγλία ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή του 3ου ομίλου της League A με δύο νίκες σε τρεις αγώνες.
  • Η Κροατία αντιμετωπίζει έντονο προβληματισμό μετά τις βαριές ήττες στη μετά-Ντάλιτς εποχή.
  • Στον 4ο όμιλο της League C, η Ισλανδία νίκησε 3-0 τη Βουλγαρία και ανέβηκε στην πρώτη θέση με επτά βαθμούς σε τρεις αγώνες.
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Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια, η Αγγλία διέλυσε με 7-0 την Κροατία στη Ριέκα για τον Nations League, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη σε έκταση ήττα στην ιστορία της «Χρβάτσκα».

Τα «Τρία Λιοντάρια» κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό και μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ είχε τον απόλυτο έλεγχο, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και αξιοποίησε σχεδόν κάθε αδυναμία της κροατικής άμυνας.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος συνδύασε το γκολ με δύο ασίστ, ενώ ο Χάρι Κέιν σημείωσε δύο τέρματα και έφτασε τα 89 με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας, έχοντας παράλληλα και μία ασίστ. Δύο γκολ πέτυχε και ο Μπουκάγιο Σάκα, ολοκληρώνοντας μια επιθετική βραδιά που εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε εφιάλτη για τους γηπεδούχους.

Η Αγγλία έφτασε έτσι στη δεύτερη νίκη της σε τρεις αγωνιστικές στον 3ο όμιλο της League A και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή μαζί με την Ισπανία. Η «ρόχα» αντιμετωπίζει στις 21:45 την Τσεχία και με νίκη έχει την ευκαιρία να κάνει το «3 στα 3».

Οι Κροάτες, μετά την ήττα με 4-1 από την Ισπανία, υπέστησαν νέα βαριά απώλεια, αυτή τη φορά με 7-0 στην έδρα τους από την Αγγλία. Η εικόνα της εθνικής ομάδας στη μετά-Ντάλιτς εποχή προκαλεί έντονο προβληματισμό, με τον Σλάβεν Μπίλιτς να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κριτικής.

Νίκη της Ισλανδίας επί της Βουλγαρίας

Στον 4ο όμιλο της League C, η Ισλανδία επικράτησε με 3-0 της Βουλγαρίας στο Ρέικιαβικ και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση.

Ο Χέρμαν Μάγκνουσον του Ατρομήτου και ο Σίγκουρντ Σίγκουρτσον της Καλαμάτας βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα, με τον δεύτερο να αντικαθίσταται στο 46ο λεπτό.

Με το τρίποντο, η Ισλανδία έφτασε τους επτά βαθμούς σε τρεις αγώνες και ανέβηκε στην πρώτη θέση του ομίλου.

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