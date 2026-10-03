Συναγερμός για τους «KillSec»: Έρευνες για διεθνή ομάδα χάκερ, στο στόχαστρο 18χρονος στην Αθήνα

Η ελληνική έρευνα αποτελεί μέρος ευρύτερης διεθνούς επιχείρησης, στην οποία συμμετέχουν αρμόδιες υπηρεσίες από τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Συναγερμός για τους «KillSec»: Έρευνες για διεθνή ομάδα χάκερ, στο στόχαστρο 18χρονος στην Αθήνα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ερευνά έναν 18χρονο στην Αθήνα, που φέρεται να ήταν προγραμματιστής της διεθνούς ομάδας χάκερ KillSec.
  • Η KillSec συνδέεται με πάνω από 1.000 κυβερνοεπιθέσεις, υποκλοπές δεδομένων και εκβιασμούς οργανισμών σε διάφορες χώρες.
  • Στην κατοικία του 18χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, όπως υπολογιστές, κινητά, σκληροί δίσκοι και USB με αντίγραφα συνομιλιών.
  • Η ελληνική έρευνα αποτελεί μέρος διεθνούς επιχείρησης με τη συμμετοχή Αρχών από Γερμανία, Ρουμανία, ΗΠΑ και άλλες χώρες.
  • Η ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων θα καθορίσει τη σύνδεση του 18χρονου με τις επιθέσεις και τη δράση της ομάδας KillSec.
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Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος βρίσκεται ένας 18χρονος αλλοδαπός, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή στη διεθνή ομάδα χάκερ KillSec.

Η ομάδα των χακερ KillSec έχει συνδεθεί από τις Αρχές με εκατοντάδες κυβερνοεπιθέσεις, υποκλοπές εταιρικών δεδομένων και εκβιασμούς οργανισμών σε διάφορες χώρες και ο 18χρονος προγραμματιστής που ελέγχεται στην Ελλάδα θεωρείται κομβικός παράγοντας.

Η ελληνική έρευνα αποτελεί μέρος ευρύτερης διεθνούς επιχείρησης, στην οποία συμμετέχουν αρμόδιες υπηρεσίες από τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του 18χρονου στην Αθήνα, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζει ένα USB stick, το οποίο, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, περιείχε αντίγραφα ασφαλείας συνομιλιών μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Το συγκεκριμένο υλικό αναμένεται να εξεταστεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν περιλαμβάνει στοιχεία για τις επαφές, τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της ομάδας.

Η διεθνής έρευνα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Αρχών, πληροφορίες από τις υπηρεσίες της Γερμανίας, της Ρουμανίας και των ΗΠΑ οδήγησαν στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και αφορούσαν τη φερόμενη εμπλοκή του 18χρονου στην KillSec, σε τεχνικό ρόλο.

Μετά την αξιοποίηση των στοιχείων, οι ελληνικές Αρχές εντόπισαν την κατοικία του στην Αθήνα.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο διεθνούς ημέρας δράσης και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του. Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των γερμανικών και ρουμανικών Αρχών, ως μέλη Κοινής Ομάδας Έρευνας.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν: ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο σκληροί δίσκοι, δύο USB sticks, μία ατζέντα με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε ένα από τα USB βρέθηκαν αντίγραφα συνομιλιών μέσω εφαρμογής messaging. Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται σημαντικό για την περαιτέρω ανάλυση των επαφών και των επικοινωνιών που ενδέχεται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας.

Οι κυβερνοεπιθέσεις της KillSec

Η KillSec έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών ερευνών για τη φερόμενη συμμετοχή της σε μεγάλο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων εναντίον εταιρειών και οργανισμών.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας, η ομάδα φέρεται να έχει πραγματοποιήσει ή επιχειρήσει περισσότερες από 1.000 επιθέσεις.

Η μέθοδος δράσης που της αποδίδεται περιλαμβάνει την παραβίαση πληροφοριακών συστημάτων, την απόκτηση πρόσβασης σε εταιρικά δίκτυα και την κλοπή ευαίσθητων δεδομένων.

Στη συνέχεια, οι δράστες φέρονται να εκβίαζαν τα θύματά τους, απαιτώντας λύτρα, συνήθως σε κρυπτονομίσματα. Σε περίπτωση μη καταβολής τους, απειλούσαν με δημοσιοποίηση των δεδομένων που είχαν υποκλέψει.

Η έρευνα των διεθνών Αρχών επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε υποδομές που φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας, όπως servers και λογαριασμοί, αλλά και σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν μέσω του Dark Web.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν υπηρεσίες από αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Ρουμανία και η Ισπανία.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι ισπανικές Αρχές συνέλαβαν έναν 16χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του δικτύου.

Παράλληλα, δύο ακόμη άτομα που φέρονται να συνδέονται με την KillSec συνελήφθησαν στην Ισπανία και τη Ρουμανία.

Ο ρόλος του 18χρονου

Το ενδιαφέρον των ελληνικών και διεθνών Αρχών επικεντρώνεται πλέον στον φερόμενο τεχνικό ρόλο του 18χρονου.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε στην ανάπτυξη εργαλείων και προγραμμάτων που χρησιμοποιούνταν από άλλα μέλη της KillSec για την παραβίαση συστημάτων ασφαλείας και την πρόσβαση σε δίκτυα οργανισμών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η δραστηριότητα για την οποία ερευνάται εκτείνεται από το 2024 έως πρόσφατα, περίοδο κατά την οποία ο 18χρονος ήταν ακόμη ανήλικος για μέρος του χρονικού διαστήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχει συλληφθεί.

Στο επίκεντρο τα ψηφιακά πειστήρια

Οι Αρχές αναμένεται τώρα να προχωρήσουν σε λεπτομερή ψηφιακή ανάλυση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των κινητών τηλεφώνων, των σκληρών δίσκων και των USB που κατασχέθηκαν.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν τον 18χρονο με συγκεκριμένες κυβερνοεπιθέσεις, άλλα φερόμενα μέλη της KillSec ή τις ψηφιακές υποδομές που χρησιμοποιούσε η ομάδα.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στα αντίγραφα των συνομιλιών που εντοπίστηκαν στο USB, καθώς και στις ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν στην ατζέντα.

Από την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό εάν και σε ποιον βαθμό ο 18χρονος συνδέεται με συγκεκριμένες ενέργειες που αποδίδονται στην KillSec.

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