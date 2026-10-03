Κατέρρευσε η εμβληματική «αψίδα» στη θάλασσα Χόλεϊ στη Χαβάη - Δείτε εικόνες

Ένας εμβληματικός βράχος που είχε σχηματιστεί πριν από περίπου 550 χρόνια, η διάσημη θαλάσσια Αψίδα Χόλεϊ της Χαβάης κατέρρευσε στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η αψίδα φαίνεται να είχε εξαφανιστεί μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (NPS). Εκτιμάται ότι έπεσε όταν το πάρκο έκλεισε προσωρινά κατά τη διάρκεια της τροπικής καταιγίδας Νόλο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Η ακτογραμμή που πλαισιώνει την θαλάσσια αψίδα έχει δείξει σημάδια αστάθειας εδώ και χρόνια» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία, η οποία έχει προειδοποιήσει από το 2021 ότι η αψίδα τελικά θα κατέρρεε.

Όπως υπενθυμίζει το BBC, τον Ιανουάριο του 2020, νέες ρωγμές και αστάθεια στους βράχους οδήγησαν στο κλείσιμο της εξέδρας που έσπευδαν οι ταξιδιώτες για να αντικρίσουν τη θέα και λίγους μήνες αργότερα, άνοιξε μια νέα περιοχή σε ασφαλέστερη απόσταση.

Yes, it's true. RIP Hōlei Sea Arch.



The iconic Hōlei Sea Arch in Hawaiʻi Volcanoes National Park has collapsed into the Pacific Ocean, marking the latest transformation of the park’s remote and rugged coastline. pic.twitter.com/s7Gv2d2DOw — U.S. Department of the Interior (@Interior) October 2, 2026

Το εμβληματικό τοπόσημο βρισκόταν στο τέλος της Οδού Αλυσίδας Κρατήρων στο νησί της Χαβάης. Η υπηρεσία του πάρκου ανέφερε ότι οι σεισμοί κατά τη διάρκεια της έκρηξης του ηφαιστείου Κιλαουέα το 2018 και της κατάρρευσης της κορυφής είχαν καταστρέψει τους βράχους κοντά στην αψίδα.

Η τελική του κατάρρευση σηματοδοτεί «την τελευταία μεταμόρφωση της απομακρυσμένης και τραχιάς ακτογραμμής του πάρκου».