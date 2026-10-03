Καιρός: Επιμένουν τα φαινόμενα στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής – Πότε έρχεται η βελτίωση

Οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν σε σταδιακή εξασθένηση από την Κυριακή, όμως Κρήτη και Δωδεκάνησα παραμένουν στο επίκεντρο έως το μεσημέρι, με τον κίνδυνο νέων προβλημάτων αυξημένο στις ήδη πληγείσες περιοχές

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: Επιμένουν τα φαινόμενα στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής – Πότε έρχεται η βελτίωση
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα συνεχίσουν να πλήττονται από βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, με σταδιακή εξασθένηση από το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη.
  • Στο Ξυλόσκαλο Χανίων καταγράφηκαν έως 440 χιλιοστά βροχής, που αντιστοιχούν σε 440 τόνους νερού ανά στρέμμα, επιβεβαιώνοντας την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων.
  • Η μεγάλη ποσότητα νερού έχει κορεστεί το έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών ακόμη και με ασθενέστερες βροχοπτώσεις στις ήδη πληγείσες περιοχές.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά την Κυριακή, με βόρειους ανέμους 5-6 μποφόρ και ριπές έως 70-80 χλμ./ώρα τις πρωινές ώρες.
  • Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι της Κυριακής, ωστόσο η ημέρα δεν θα είναι πλήρως ήρεμη για την Κρήτη λόγω των παρατεταμένων φαινομένων.
Snapshot powered by AI

Σε παρατεταμένο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων παραμένει η Κρήτη, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται στα ορεινά και στα βόρεια τμήματα του νησιού και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει ακόμη περάσει.

Από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν μεγάλο μέρος της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά στοιχεία της μονάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος βροχής είχε φτάσει αρχικά τα 318 χιλιοστά, ενώ σε μεταγενέστερη ενημέρωση του meteo.gr η μέτρηση ανέβηκε στα 440 χιλιοστά, αποτυπώνοντας τη διάρκεια και την ένταση του επεισοδίου.

kakokairia.jpg

Το μέγεθος της ποσότητας γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν μεταφραστεί σε όγκο νερού. Κάθε 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα.

Επομένως, τα 318 χιλιοστά αντιστοιχούν σε 318 τόνους νερού ανά στρέμμα, ενώ τα 440 χιλιοστά σε 440 τόνους ανά στρέμμα.

Ζιακόπουλος για την κακοκαιρία στην Κρήτη: «Φθινοπωρινή με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά» – Γιατί τα μοντέλα δεν “είδαν” σωστά τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, η κακοκαιρία έχει ήδη μπει στην τελευταία της φάση. Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα συνεχιστούν την Κυριακή στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, όμως θα είναι γενικά λιγότερο συχνές και λιγότερο έντονες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ο ίδιος, ωστόσο, προειδοποιεί ότι ακόμη και ασθενέστερα φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις ήδη πληγείσες περιοχές, όπου το έδαφος έχει δεχθεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ΕΜΥ, η οποία στην τελευταία επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου αναφέρει ότι τα έντονα φαινόμενα στο νότιο Αιγαίο θα επιμείνουν έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Για την Κρήτη προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ στα Δωδεκάνησα οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Meteo: Έντονα φαινόμενα το πρωί στην Κρήτη

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr προβλέπει για την Κυριακή βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα τις πρωινές ώρες στα βόρεια, ανατολικά, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης, ενώ στα Δωδεκάνησα, κυρίως στη Ρόδο, θα επιμείνουν έως το απόγευμα.

Στη συνέχεια αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση. Το meteo έχει επίσης επισημάνει ότι ο νέος γύρος βροχοπτώσεων στην Κρήτη εντάσσεται σε επεισόδιο κατηγορίας 4 και ότι, παρότι τα εντονότερα φαινόμενα κορυφώνονται έως το Σάββατο, την Κυριακή θα εξακολουθήσουν να σημειώνονται κατά διαστήματα βροχές και τοπικές καταιγίδες έως περίπου το μεσημέρι.

Σταδιακή εξασθένηση μέχρι το μεσημέρι

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Γιώργος Εμμανουήλ εκτιμά επίσης ότι τα πιο έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής, με το βόρειο τμήμα της Κρήτης να παραμένει στο επίκεντρο.

Στη συνέχεια, μέχρι το μεσημέρι, οι βροχές και οι καταιγίδες θα εξασθενούν σταδιακά, χωρίς όμως να σταματήσουν απότομα.

Μαρουσάκης: Προσοχή μέχρι και την Κυριακή

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει επισημάνει ότι το σύστημα παραμένει ενεργό έως την Κυριακή, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η βασική ανησυχία πλέον δεν αφορά μόνο την ένταση της επόμενης βροχής, αλλά και τη μεγάλη επιβάρυνση του εδάφους από τα προηγούμενα 24ωρα, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων ακόμη και με μικρότερα ύψη βροχής.

Τι θα γίνει με τους ανέμους

Παράλληλα, οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο υποχωρούν σταδιακά. Το meteo προβλέπει για την Κυριακή βόρειους ανέμους 5 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες, με ριπές που μπορεί να φτάσουν τα 70-80 χλμ./ώρα και σταδιακή εξασθένηση στη συνέχεια.

Η γενική εικόνα της Κυριακής

Έτσι, η Κυριακή 4 Οκτωβρίου δεν αναμένεται να έχει την ένταση των προηγούμενων ημερών, αλλά δεν θα είναι ακόμη μια απολύτως ήρεμη ημέρα για την Κρήτη.

Το πιο κρίσιμο διάστημα εντοπίζεται κυρίως από τις νυχτερινές έως τις πρωινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά.

Η μεγαλύτερη προσοχή παραμένει στραμμένη στις ήδη πληγείσες περιοχές, καθώς το κορεσμένο έδαφος, οι φουσκωμένοι χείμαρροι και οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν ήδη συγκεντρωθεί μπορούν να προκαλέσουν νέα προβλήματα ακόμη και αν η βροχή είναι σαφώς ασθενέστερη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία που μοιράστηκε ο Nivo για το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά»

21:49LIFESTYLE

Τριαντόπουλος κατά Καρυστιανού: «Χυδαίο ψεύδος» η αναφορά της ότι παρομοίασε τις σορούς με κρέατα

21:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Ιστορική εκτός έδρας νίκη της Αγγλίας με 7-0 επί της Κροατίας

21:29LIFESTYLE

Συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Απόψε οι σιωπές είναι εκκωφαντικές» - Με δάκρυα στα μάτια Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκης στο «Voice»

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν τα φαινόμενα στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής – Πότε έρχεται η βελτίωση

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου που υπέστη ανακοπή μετά την πτώση κεραυνού

21:00LIFESTYLE

Άνοδος για τον ενημερωτικό τομέα του OPEN στην έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν

20:50LIFESTYLE

Λυδία Κονιόρδου: «Ήταν ο εφιάλτης μου» – Η παρενόχληση που βίωσε όταν ήταν παιδί

20:41ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Η βαθμολογία μετά την «απόδραση» του ΠΑΟΚ και την ήττα του Άρη

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: «Ο γιος μου είναι ήρωας, μπήκε μπροστά να σώσει τη γυναίκα» λέει η μητέρα του 33χρονου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κοράκι που «εντάχθηκε» στη ΔΙΑΣ – Η τρυφερή ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με 19χρονη: Παραπονέθηκε για έναν ήπιο πονοκέφαλο σε πάρτι και λίγες ώρες αργότερα πέθανε

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιοβάνοβιτς: «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Vexillum Sciacca 2026: Στον διακεκριμένο Έλληνα καθηγητή Νικόλαο Δασκαλάκη το Ειδικό Βραβείο Ιατρικής Έρευνας

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Κρήτη: Drone καταγράφει την απόλυτη καταστροφή στο Λασίθι - Χωράφια και δρόμοι στη λάσπη - Βίντεο

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδισμοί στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Σε συναγερμό η Κρήτη: Πάνω από 22.000 κεραυνούς σε ένα 24ωρο - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

19:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ ζήτησε την προσεκτική διαχείρισή του από την Εθνική Ελλάδας

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Πανεπιστήμιο Cornell: Ειδική εισαγγελέας αναλαμβάνει την έρευνα για τον ατιμώρητο ομαδικό βιασμό

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ένας στους δύο θέλει exit από το Brexit - Τι καταγράφει νέα δημοσκόπηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου που υπέστη ανακοπή μετά την πτώση κεραυνού

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: «Ο γιος μου είναι ήρωας, μπήκε μπροστά να σώσει τη γυναίκα» λέει η μητέρα του 33χρονου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική

21:29LIFESTYLE

Συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Απόψε οι σιωπές είναι εκκωφαντικές» - Με δάκρυα στα μάτια Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκης στο «Voice»

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με 19χρονη: Παραπονέθηκε για έναν ήπιο πονοκέφαλο σε πάρτι και λίγες ώρες αργότερα πέθανε

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

12:42LIFESTYLE

Θανάσης Βισκαδουράκης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν ένας ροκ σταρ, ένας ατίθασος καλλιτέχνης»

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Μενίδι: Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι γυναίκας με το 2 μηνών βρέφος της -«Έχετε διαρροή στην οπτική ίνα» - Τι καταγγέλλει στο Newsbomb

17:09ΕΛΛΑΔΑ

«Το παρελθόν γίνεται ζωντανό όταν το πλησιάζεις - Μαθαίνουμε για ζωές που αλλιώς θα έμεναν άγνωστες»

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός δύο ταχυτήτων: Βροχές και 29άρια στην Κρήτη, παγωνιά στη βόρεια Ελλάδα, θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν τα φαινόμενα στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής – Πότε έρχεται η βελτίωση

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Σε συναγερμό η Κρήτη: Πάνω από 22.000 κεραυνούς σε ένα 24ωρο - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

21:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Ιστορική εκτός έδρας νίκη της Αγγλίας με 7-0 επί της Κροατίας

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης από άκρη σε άκρη στην Κρήτη: Δρόμοι στη θάλασσα, εκκενώσεις, οκτώ εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς - Βίντεο

09:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το «Σπίτι μου 3» με δάνεια έως 230.000 ευρώ - Το νέο πακέτο μέτρων έως το 2035

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 48 ιερά κειμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

17:28LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Βαρύ το κλίμα στο 40ήμερο μνημόσυνο – Συγκινημένοι οικογένεια και φίλοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ