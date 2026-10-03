Καιρός: Επιμένουν τα φαινόμενα στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής – Πότε έρχεται η βελτίωση

Snapshot Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα συνεχίσουν να πλήττονται από βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, με σταδιακή εξασθένηση από το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη.

Στο Ξυλόσκαλο Χανίων καταγράφηκαν έως 440 χιλιοστά βροχής, που αντιστοιχούν σε 440 τόνους νερού ανά στρέμμα, επιβεβαιώνοντας την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων.

Η μεγάλη ποσότητα νερού έχει κορεστεί το έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών ακόμη και με ασθενέστερες βροχοπτώσεις στις ήδη πληγείσες περιοχές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά την Κυριακή, με βόρειους ανέμους 5-6 μποφόρ και ριπές έως 70-80 χλμ./ώρα τις πρωινές ώρες.

Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι της Κυριακής, ωστόσο η ημέρα δεν θα είναι πλήρως ήρεμη για την Κρήτη λόγω των παρατεταμένων φαινομένων. Snapshot powered by AI

Σε παρατεταμένο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων παραμένει η Κρήτη, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται στα ορεινά και στα βόρεια τμήματα του νησιού και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει ακόμη περάσει.

Από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν μεγάλο μέρος της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά στοιχεία της μονάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος βροχής είχε φτάσει αρχικά τα 318 χιλιοστά, ενώ σε μεταγενέστερη ενημέρωση του meteo.gr η μέτρηση ανέβηκε στα 440 χιλιοστά, αποτυπώνοντας τη διάρκεια και την ένταση του επεισοδίου.

Το μέγεθος της ποσότητας γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν μεταφραστεί σε όγκο νερού. Κάθε 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα.

Επομένως, τα 318 χιλιοστά αντιστοιχούν σε 318 τόνους νερού ανά στρέμμα, ενώ τα 440 χιλιοστά σε 440 τόνους ανά στρέμμα.

Ζιακόπουλος για την κακοκαιρία στην Κρήτη: «Φθινοπωρινή με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά» – Γιατί τα μοντέλα δεν “είδαν” σωστά τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, η κακοκαιρία έχει ήδη μπει στην τελευταία της φάση. Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα συνεχιστούν την Κυριακή στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, όμως θα είναι γενικά λιγότερο συχνές και λιγότερο έντονες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ο ίδιος, ωστόσο, προειδοποιεί ότι ακόμη και ασθενέστερα φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις ήδη πληγείσες περιοχές, όπου το έδαφος έχει δεχθεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ΕΜΥ, η οποία στην τελευταία επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου αναφέρει ότι τα έντονα φαινόμενα στο νότιο Αιγαίο θα επιμείνουν έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Για την Κρήτη προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ στα Δωδεκάνησα οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Meteo: Έντονα φαινόμενα το πρωί στην Κρήτη

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr προβλέπει για την Κυριακή βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα τις πρωινές ώρες στα βόρεια, ανατολικά, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης, ενώ στα Δωδεκάνησα, κυρίως στη Ρόδο, θα επιμείνουν έως το απόγευμα.

Στη συνέχεια αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση. Το meteo έχει επίσης επισημάνει ότι ο νέος γύρος βροχοπτώσεων στην Κρήτη εντάσσεται σε επεισόδιο κατηγορίας 4 και ότι, παρότι τα εντονότερα φαινόμενα κορυφώνονται έως το Σάββατο, την Κυριακή θα εξακολουθήσουν να σημειώνονται κατά διαστήματα βροχές και τοπικές καταιγίδες έως περίπου το μεσημέρι.

Σταδιακή εξασθένηση μέχρι το μεσημέρι

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Γιώργος Εμμανουήλ εκτιμά επίσης ότι τα πιο έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής, με το βόρειο τμήμα της Κρήτης να παραμένει στο επίκεντρο.

Στη συνέχεια, μέχρι το μεσημέρι, οι βροχές και οι καταιγίδες θα εξασθενούν σταδιακά, χωρίς όμως να σταματήσουν απότομα.

Μαρουσάκης: Προσοχή μέχρι και την Κυριακή

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει επισημάνει ότι το σύστημα παραμένει ενεργό έως την Κυριακή, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η βασική ανησυχία πλέον δεν αφορά μόνο την ένταση της επόμενης βροχής, αλλά και τη μεγάλη επιβάρυνση του εδάφους από τα προηγούμενα 24ωρα, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων ακόμη και με μικρότερα ύψη βροχής.

Τι θα γίνει με τους ανέμους

Παράλληλα, οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο υποχωρούν σταδιακά. Το meteo προβλέπει για την Κυριακή βόρειους ανέμους 5 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες, με ριπές που μπορεί να φτάσουν τα 70-80 χλμ./ώρα και σταδιακή εξασθένηση στη συνέχεια.

Η γενική εικόνα της Κυριακής

Έτσι, η Κυριακή 4 Οκτωβρίου δεν αναμένεται να έχει την ένταση των προηγούμενων ημερών, αλλά δεν θα είναι ακόμη μια απολύτως ήρεμη ημέρα για την Κρήτη.

Το πιο κρίσιμο διάστημα εντοπίζεται κυρίως από τις νυχτερινές έως τις πρωινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά.

Η μεγαλύτερη προσοχή παραμένει στραμμένη στις ήδη πληγείσες περιοχές, καθώς το κορεσμένο έδαφος, οι φουσκωμένοι χείμαρροι και οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν ήδη συγκεντρωθεί μπορούν να προκαλέσουν νέα προβλήματα ακόμη και αν η βροχή είναι σαφώς ασθενέστερη.

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