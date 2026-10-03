Μαζικές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη για τη στεγαστική κρίση – Στο επίκεντρο οι εξώσεις

Snapshot Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαδρίτη ζήτησαν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την προστασία από εξώσεις, με αφορμή την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας.

Το ισπανικό Κοινοβούλιο απέρριψε προτάσεις της κυβέρνησης Σάντσεθ για προστασία ευάλωτων νοικοκυριών, προκαλώντας κριτική και νέες κινητοποιήσεις.

Το Συνδικάτο Ενοικιαστών εξετάζει την κήρυξη γενικής απεργίας και επεκτείνει τις διαμαρτυρίες σε γειτονιές της Μαδρίτης και άλλες πόλεις της Ισπανίας.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση, τα επενδυτικά κεφάλαια και τις τουριστικές πλατφόρμες για την άνοδο των ενοικίων και την έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγης.

Η υπόθεση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ έχει γίνει σύμβολο του κινήματος για αλλαγές στο ισπανικό στεγαστικό πλαίσιο και έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση. Snapshot powered by AI

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στη Μαδρίτη, ζητώντας μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την προστασία των ενοικιαστών από τις εξώσεις. Σύμφωνα με την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία, περίπου 70.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση, ενώ το Συνδικάτο Ενοικιαστών υποστήριξε ότι ο αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος, κάνοντας λόγο για 500.000 διαδηλωτές.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την απόρριψη από το ισπανικό Κοινοβούλιο μέτρων που είχε προτείνει η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ για την προστασία ευάλωτων νοικοκυριών. Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται πλέον η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή κατοικία, αλλά και η πολιτική διαχείριση των εξώσεων.

Οι πορείες ξεκίνησαν από τέσσερα διαφορετικά σημεία της ισπανικής πρωτεύουσας και κατέληξαν στην πλατεία Θιμπέλες, μπροστά από το Δημαρχείο της Μαδρίτης. Παρά την ψιχάλα, πλήθος κόσμου συμμετείχε στην κινητοποίηση, κρατώντας κλειδιά και πανό και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Δικαίωμα στη στέγαση» και «Προς γενική απεργία».

Αίτημα για γενική απεργία

Το Συνδικάτο Ενοικιαστών επιδιώκει πλέον να διευρύνει τις κινητοποιήσεις και έχει ανοίξει συζήτηση για την πραγματοποίηση γενικής απεργίας. Η εκπρόσωπος της οργάνωσης, Βαλέρια Ράκου, δήλωσε ότι βρίσκονται σε επαφές με τα παραδοσιακά εργατικά συνδικάτα της χώρας, μεταξύ των οποίων τα CC OO και UGT, προκειμένου να καθοριστεί κοινό πλαίσιο και ημερομηνία.

«Αυτή είναι μια προειδοποίηση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διαμαρτυρία θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώνεται η κατασκήνωση στην Πουέρτα ντελ Σολ, η οποία είχε ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα, χωρίς όμως να σταματούν οι δράσεις. Στόχος είναι πλέον η μεταφορά των κινητοποιήσεων στις γειτονιές της Μαδρίτης και η επέκτασή τους σε άλλες ισπανικές πόλεις.

Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μπιλμπάο, τη Βαλένθια, τα Κανάρια Νησιά, την Πάλμα ντε Μαγιόρκα, το Σανταντέρ, τη Σεγόβια και το Τολέδο. Στη Βαρκελώνη η προγραμματισμένη διαδήλωση ακυρώθηκε λόγω της κακοκαιρίας, ενώ στη Βαλένθια σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν.

Η έξωση της 87χρονης που πυροδότησε τις αντιδράσεις

Η υπόθεση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για το νέο κύμα κινητοποιήσεων. Η γυναίκα απομακρύνθηκε από το σπίτι της στις 23 Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με φορείο.

Η έξωσή της προκάλεσε αρχικά την κινητοποίηση ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στο ζήτημα της κατοικίας. Πολύ σύντομα, όμως, η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους.

Η Μαρί Κάρμεν παραμένει στο νοσοκομείο, ενώ η περίπτωσή της έχει μετατραπεί σε σύμβολο για όσους ζητούν αλλαγές στο ισπανικό στεγαστικό πλαίσιο.

Η διαδήλωση του Σαββάτου ήταν η δεύτερη μεγάλη κινητοποίηση στη Μαδρίτη μέσα σε μία εβδομάδα. Στην προηγούμενη συγκέντρωση, σύμφωνα με την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία, είχαν συμμετάσχει περίπου 25.000 άνθρωποι.

Στο στόχαστρο και η κυβέρνηση Σάντσεθ

Οι διαδηλωτές δεν περιόρισαν την κριτική τους στην αγορά ακινήτων και τα επενδυτικά κεφάλαια. Στρέφοντας τα πυρά τους και προς την κυβέρνηση, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την απόρριψη των προτεινόμενων μέτρων και για τη μέχρι τώρα πολιτική στο στεγαστικό.

«Πού είναι η προοδευτική κυβέρνηση;» ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν, ενώ άλλα πανό στρέφονταν κατά της κυβέρνησης και των πολιτικών που εφαρμόζονται για τις εξώσεις.

Τα μέτρα που απορρίφθηκαν από το Κοινοβούλιο προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, την αναστολή των εξώσεων ευάλωτων νοικοκυριών έως το 2030, παρεμβάσεις απέναντι στα επενδυτικά κεφάλαια και την αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων.

Η κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης επανέφερε, παράλληλα, τη συζήτηση για την πορεία της ισπανικής πολιτικής σκηνής και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, ο Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να αξιολογήσει τις εξελίξεις πριν αποφασίσει εάν θα προσφύγει πρόωρα στις κάλπες.

Ο αρχηγός της δεξιάς αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, κάλεσε τον πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει με την υπάρχουσα κατάσταση.

Ahora mismo Atocha y El Paseo del Prado ¡a tope! por el derecho a la vivienda, contra el rentismo, los especuladores, y sus lacayos lameculos PPJuntsV🤮x que nos joden la vida ¡Aquí estamos las antifascistas!

💪🏻✌🏻🧡#NiUnaMaricarmenMás #AcampadaSol pic.twitter.com/1SSpae6geo — DRY Madrid (@DRYmadrid) October 3, 2026

«Δίνω τον μισό μισθό μου για ένα μικρό δωμάτιο»

Πίσω από τα συνθήματα βρίσκονται οι προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος της κατοικίας.

Ο 26χρονος βιβλιοπώλης Μάρκος Σενθ ανέφερε ότι στο παρελθόν συγκατοικούσε με τρεις φίλους σε διαμέρισμα τριών δωματίων, με συνολικό ενοίκιο 900 ευρώ. Πρόσφατα μετακόμισε σε μικρότερο σπίτι, καταβάλλοντας πλέον 1.000 ευρώ.

«Αισθάνομαι προνομιούχος γιατί μπορώ να το πληρώνω», δήλωσε, εξηγώντας ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξουν παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας.

Ένας 31χρονος τεχνικός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών περιέγραψε μια διαφορετική πλευρά του προβλήματος. Όπως είπε, ζει σε διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων μαζί με άλλα τρία άτομα και διαθέτει περίπου το μισό του εισοδήματός του για ένα μικρό δωμάτιο.

Μια 41χρονη κηπουρός, η οποία ζει με τον σύντροφό της σε γκαρσονιέρα στη συνοικία Βιγιαβέρντε, δήλωσε ότι ανησυχεί για το τι θα συμβεί όταν λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιό τους, καθώς φοβάται ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα υψηλότερο ενοίκιο.

Gigantesca manifestación ahora mismo en Madrid contra el desahucio de Maricarmen y por una vivienda digna. Comienza una acampada en la Puerta del Sol. Impresionante. pic.twitter.com/HaSUivGXq5 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 26, 2026

Από τη Μαδρίτη σε ολόκληρη την Ισπανία

Το Συνδικάτο Ενοικιαστών επιχειρεί τώρα να μεταφέρει τη δράση από το κέντρο της πρωτεύουσας στις γειτονιές και να συνδέσει τις τοπικές κινητοποιήσεις σε ένα ευρύτερο πανεθνικό κίνημα.

Η Βαλέρια Ράκου υποστήριξε ότι η κινητοποίηση βρίσκεται πλέον σε μια νέα φάση, με το αίτημα για γενική απεργία να αποκτά κεντρική θέση. Την ίδια ώρα, ομάδες εργαζομένων από διαφορετικούς κλάδους συμμετέχουν στις δράσεις, συνδέοντας το ζήτημα της κατοικίας με τις εργασιακές συνθήκες και το κόστος ζωής.

Η συζήτηση για τη στέγαση έχει έτσι ξεπεράσει τα όρια της αγοράς ακινήτων και έχει μετατραπεί σε ευρύτερη κοινωνική και πολιτική αντιπαράθεση. Οι οργανώσεις ενοικιαστών κατηγορούν μεταξύ άλλων τις τουριστικές πλατφόρμες και τα επενδυτικά κεφάλαια ότι συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών και στη μείωση των διαθέσιμων κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους.

Με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται και το ενδεχόμενο γενικής απεργίας να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, το στεγαστικό αναδεικνύεται σε ένα από τα βασικά ζητήματα της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας στην Ισπανία.

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