Άγιος Παντελεήμονας: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Το πτώμα εντοπίστηκε στον 1ο όροφο εγκαταλελειμμένου κτιρίου
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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς εντοπίστηκε πτώμα σε κατάσταση πολύ προχωρημένης σήψης στον Άγιο Παντελεήμονα, και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Μενεμάχου.
Το πτώμα εντοπίστηκε στον 1ο όροφο εγκαταλελειμμένου κτιρίου και οι αρχές διεξάγουν έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού και τις συνθήκες θανάτου.
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