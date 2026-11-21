Snapshot Την Παρασκευή καταγράφηκαν σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες έως 30°C, κυρίως στην Κρήτη και την ανατολική Στερεά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι ήπιος με λίγες βροχές και νοτιοδυτικούς ανέμους έως 7 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή.

Από την Κυριακή αρχίζει σταδιακή αλλαγή με περισσότερες βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ανέμους που τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Τη Δευτέρα αναμένονται ενισχυμένες βροχοπτώσεις με τοπικά ύψη άνω των 40 χιλιοστών και ισχυρότεροι άνεμοι.

Από την Τρίτη ο καιρός θα γίνει πιο τυπικά φθινοπωρινός με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για το τέλος Νοεμβρίου και περιορισμένες βροχοπτώσεις. Snapshot powered by AI

Σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες καταγράφηκαν την Παρασκευή σε περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να πλησιάζει ακόμη και τους 30 βαθμούς. Το Σάββατο ο καιρός διατηρείται σχετικά ήπιος, με λίγες βροχές και ενισχυμένους νοτιοδυτικούς ανέμους. Από την Κυριακή, όμως, αρχίζει σταδιακή μεταβολή, με περισσότερες βροχοπτώσεις, πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους που τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες στα τέλη Νοεμβρίου

Ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση των πολύ ήπιων καιρικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα, στην Κρήτη και την ανατολική Στερεά ο υδράργυρος πλησίασε τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, τιμές που παραπέμπουν περισσότερο σε καλοκαίρι παρά στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν δύο βασικοί παράγοντες: η μεταφορά θερμών αερίων μαζών προς τη χώρα μας και η επικράτηση δυτικών καταβατικών ανέμων, οι οποίοι ενισχύουν τη θέρμανση του αέρα κατά την κάθοδό του προς τις χαμηλότερες περιοχές.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου: Λίγες βροχές και ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι

Για το Σάββατο δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα προβλεπόμενα ύψη υετού θα είναι γενικά μικρά, γύρω στα 3 χιλιοστά, ενώ σε πολλές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα ή θα απουσιάζουν.

Οι δυτικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να επικρατούν, φτάνοντας:

• Στο Ιόνιο: έως 6 μποφόρ.

• Στο Αιγαίο: τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Συγκεκριμένα, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν:

• Βόρεια Ελλάδα: 15–20°C.

• Υπόλοιπα ηπειρωτικά: έως 22°C.

• Νοτιότερες περιοχές: έως 24°C.

Επομένως, παρά τη μικρή υποχώρηση του υδραργύρου, οι θερμοκρασίες θα εξακολουθήσουν να θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά προχωρημένο φθινόπωρο.

Αττική: Χωρίς ουσιαστικές βροχές, έως 21 βαθμούς

Στην Αττική ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά ήπιος, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Ουσιαστικές βροχοπτώσεις δεν προβλέπονται.

Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα, κυρίως στα ανατολικά τμήματα, ενδέχεται να φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 21°C, ενώ στην Κηφισιά αναμένεται να μην ξεπεράσει τους 20°C.

Θεσσαλονίκη: Νοτιοδυτικοί άνεμοι και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη.

Θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξάνονται.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, χωρίς πάντως να αναμένονται ιδιαίτερα αξιόλογα φαινόμενα.

Η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 20°C, ενώ σε περιοχές της ευρύτερης Θεσσαλονίκης ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει και τους 22°C.

Από την Κυριακή αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται από την Κυριακή, όταν αρχίζει μια νέα περίοδος με περισσότερες βροχές και σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Τα φαινόμενα θα ενισχυθούν περισσότερο τη Δευτέρα, με τα προβλεπόμενα ύψη βροχής να ξεπερνούν τοπικά ακόμη και τα 40 χιλιοστά.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά και σε ορισμένες περιοχές θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί προοδευτικά, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε πιο φυσιολογικές για την εποχή συνθήκες.

Από την Τρίτη επιστροφή σε πιο τυπικό φθινοπωρινό καιρό

Από την Τρίτη και μέχρι περίπου τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, ο καιρός θα αποκτήσει πιο χαρακτηριστικά φθινοπωρινά γνωρίσματα.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε επίπεδα πιο κοντά στις κανονικές τιμές για τα τέλη Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να αναμένεται έντονο κρύο.

Παράλληλα, με βάση τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, δεν διαφαίνονται σημαντικές βροχοπτώσεις σε γενικευμένη κλίμακα για το διάστημα αυτό.

Συμπερασματικά, αφήνουμε πίσω μας τις σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών και περνάμε σταδιακά σε ένα πιο φυσιολογικό φθινοπωρινό σκηνικό. Η Κυριακή και κυρίως η Δευτέρα θα αποτελέσουν το μεταβατικό διάστημα, με περισσότερες βροχές, ισχυρότερους ανέμους και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

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