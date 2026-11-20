Snapshot Η «πολική νύχτα» στο Ουτκιάγκβικ της Αλάσκας διαρκεί περίπου 65 μέρες, κατά τις οποίες ο Ήλιος δεν ανατέλλει.

Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα του 2026 στο Ουτκιάγκβικ ήταν στις 18 Νοεμβρίου και ο επόμενος ήλιος θα ανατείλει στις 23 Ιανουαρίου 2027.

Η παρατεταμένη νύχτα οφείλεται στην κλίση της Γης κατά περίπου 23,5°, που κρατά τον Ήλιο κάτω από τον ορίζοντα στο Βόρειο Ημισφαίριο τον χειμώνα.

Κατά τη διάρκεια της πολικής νύχτας, η πόλη δεν είναι εντελώς σκοτεινή, καθώς υπάρχει φυσικό λυκόφως για μερικές ώρες καθημερινά. Snapshot powered by AI

Η «πολική νύχτα» στο Ουτκιάγκβικ της Αλάσκας διαρκεί περίπου 65 μέρες, ο Ήλιος εξαφανίζεται για περισσότερο από δύο μήνες, πριν ανατείλει ξανά. Όμως δεν είναι ο Ήλιος αυτός που χάνεται, αλλά η κλίση της Γης που τον κρατά κάτω από τον ορίζοντα

Ο Ήλιος έδυσε φέτος για τελευταία φορά στις 18 Νοεμβρίου 2026 και θα ανατείλει του χρόνου, δηλαδή στις 23 Ιανουαρίου 2027.

Αυτό συμβαίνει επειδή η Γη έχει κλίση περίπου 23,5° στον άξονά της. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το Βόρειο Ημισφαίριο απομακρύνεται από τον Ήλιο, με αποτέλεσμα οι περιοχές πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο να βιώνουν παρατεταμένες περιόδους χωρίς Ανατολή.

Η πόλη ωστόσο δεν παραμένει εντελώς σκοτεινή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι κάτοικοι εξακολουθούν να απολαμβάνουν μερικές ώρες λυκόφωτος, όταν ο ουρανός φωτίζεται από φυσικό φως.