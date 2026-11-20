Snapshot Το κινεζικό εργαλείο πειρατείας ARTEX, βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέπει σε απλούς εγκληματίες να πραγματοποιούν εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.

Από την κυκλοφορία του τον Ιούλιο, το ARTEX έχει βοηθήσει σε επιθέσεις που στόχευσαν οργανισμούς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ConnectWise Cloud Backup και χιλιάδων πελατών Microsoft 365.

Η ομάδα χάκερ Storm-0940, συνδεόμενη με την Κίνα, χρησιμοποίησε το ARTEX για να αυτοματοποιήσει επιθέσεις σε πολλούς κλάδους παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Microsoft.

Το ARTEX λειτουργεί με φυσική γλώσσα και δημιουργεί πολλαπλούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούν επιθέσεις, κλέβουν δεδομένα και εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό.

Παρότι το ARTEX αποσύρθηκε από το GitHub μετά από δύο μήνες, η διάδοση του έχει ήδη επιτρέψει την ευρεία χρήση εργαλείων πειρατείας τεχνητής νοημοσύνης σε εγκληματικές επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Ένα τρομακτικό κινεζικό εργαλείο πειρατείας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, παρομοιάζεται με τον «Εξολοθρευτή», μπορεί να καταδιώκει στόχους με αδίστακτη αποτελεσματικότητα. Και τώρα, ο καθένας μπορεί να αποκτήσει ένα.

Το εργαλείο ονομάζεται ARTEX, κινεζικής κατασκευής που θέτει εργαλεία πειρατείας τεχνητής νοημοσύνης στρατιωτικού επιπέδου στα χέρια συνηθισμένων εγκληματιών — οι οποίοι δεν χρειάζονται πλέον μεγάλα χρηματικά ποσά, εξελιγμένο υλικό ή ακόμη και πολλές γνώσεις πληροφορικής για να προκαλέσουν χάος.

Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, το ARTEX θεωρείται ότι βοηθά τους κυβερνοεγκληματίες να στοχεύουν οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ConnectWise Cloud Backup, η οποία άφησε εκτεθειμένους χιλιάδες πελάτες του Microsoft 365, όπως ισχυρίζονται το FBI και οργανισμοί κυβερνοασφάλειας.

Η Microsoft απέδωσε την επίθεση αυτή στην ομάδα χάκερ Storm-0940, που συνδέεται με την Κίνα, η οποία χρησιμοποίησε το ARTEX «για να αυτοματοποιήσει επιθέσεις που στοχεύουν εκατοντάδες οργανισμούς παγκοσμίως σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων».

«Φανταστείτε να αναθέτετε σε έναν Terminator μια αποστολή με απλά αγγλικά», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόλκατ, διευθυντής ασφάλειας πληροφοριών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας DirectDefense, στην εφημερίδα The Post.

«Προσδιορίζει τους στόχους του, βρίσκει τον τρόπο να τους προσεγγίσει, εκτελεί την αποστολή και προσαρμόζει την προσέγγισή του όταν κάτι δεν λειτουργεί.»

«Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις πώς γίνονται όλα αυτά ούτε να ξέρεις πώς να χειρίζεσαι τα όπλα του.»

Το ARTEX είναι ένα «αυτοματοποιημένο πλαίσιο διείσδυσης» που διερευνά κάθε πτυχή των συστημάτων-στόχων σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η τεχνολογία υπάρχει εδώ και χρόνια αλλά η χρήση της απαιτούσε τεράστιους πόρους και τεχνικές γνώσεις.

Ωστόσο, με το ARTEX, ακόμη και οι πιο άπειροι χάκερ μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις με ελάχιστα περισσότερα από ένα smartphone και ένα όνειρο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το ARTEX χρησιμοποιεί εισόδους φυσικής γλώσσας, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να του πει με απλά λόγια τι θέλει. Μπορεί να αναπτύξει «πράκτορες-εργάτες» τεχνητής νοημοσύνης για να εκτελούν πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα, να αναλύει όσα μαθαίνουν αυτοί οι πράκτορες και να δημιουργεί νέους, πιο έξυπνους «υπηρέτες» για να κλέψει τελικά δεδομένα πιστωτικών καρτών, να κατεβάσει εμπιστευτικά αρχεία, να εγκαταστήσει κακόβουλο λογισμικό ή να πραγματοποιήσει οποιονδήποτε αριθμό άλλων ψηφιακών ληστειών.

Το πλαίσιο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο στο GitHub από έναν Κινέζο προγραμματιστή λογισμικού — φαινομενικά ως διαγνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό κενών ασφαλείας, σύμφωνα με ερευνητές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Datadog.

Αποσύρθηκε μετά από δύο μήνες, αλλά μέχρι τότε, το «τζίνι» της τεχνητής νοημοσύνης είχε ήδη βγει από το μπουκάλι.