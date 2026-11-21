Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις φόρων
Παραπολιτικά: Ο Τραμπ θέλει να επιλύσει το κυπριακό
Τα Νέα: Τι έγινε στην Κάσο, τι θα γίνει στην Κρήτη
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου
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