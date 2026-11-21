Συντάξεις Δεκεμβρίου: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών - Πότε πάνε ταμείο οι συνταξιούχοι
Τις οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2026 για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
Snapshot
- Οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 για μη μισθωτούς θα γίνουν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.
- Οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 για μισθωτούς θα γίνουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.
- Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.
- Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.
- Οι ημερομηνίες πληρωμών ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία και τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες των πληρωμών κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον Δεκέμβρίο 2026.
Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.
Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 2.700.000 εκατ. μη μισθωτούς την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.
Συγκεκριμένα:
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών), την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026