Επίδομα θέρμανσης: 4.500 αιτήσεις στα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας της πλατφόρμας

Προκαταβολή έως 80% για παλιούς δικαιούχους και επιδότηση μέχρι 1.560 ευρώ – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Επίδομα θέρμανσης: 4.500 αιτήσεις στα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας της πλατφόρμας
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  • Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης άνοιξε και δέχθηκε 4.500 αιτήσεις μέσα στα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας της.
  • Το επίδομα φέτος αυξήθηκε κατά 30% και μπορεί να φτάσει έως 1.560 ευρώ σε ορεινές περιοχές.
  • Οι παλιοί δικαιούχοι λαμβάνουν προκαταβολή έως 80% του προηγούμενου επιδόματος, ενώ οι νέοι δικαιούχοι 65%.
  • Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω myAADE με κωδικούς TAXISnet και απαιτείται σωστή δήλωση IBAN, αριθμού παροχής ρεύματος και ΑΦΜ.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, με την πρώτη πληρωμή να αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.
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Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης. Άμεσα υποβλήθηκαν περίπου 4.500 αιτήσεις μέσα στα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας της πλατφόρμας. Η προθεσμία των αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη πληρωμή αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του myAADE, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ενότητα Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση. Πριν την οριστικοποίηση, ο αιτών πρέπει να έχει δηλώσει έγκυρο IBAN, στον οποίο εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Στην αίτηση δηλώνονται:

  • το είδος καυσίμου ή η μορφή θέρμανσης: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.
  • ο αριθμός παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας.
  • ο οικισμός και η διεύθυνση του ακινήτου.
  • αν ο αιτών είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος• οι ένοικοι συμπληρώνουν και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή παραχωρητή.
  • τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.
  • αν πρόκειται για πολυκατοικία, όπου απαιτείται και η κατανομή των χιλιοστών της δαπάνης θέρμανσης.

Αύξηση επιδόματος 30% σε σχέση με πέρυσι

Για τη φετινή χειμερινή περίοδο το επίδομα θα είναι αυξημένο κατά 30%, ενώ στις ορεινές περιοχές μπορεί να ανέλθει έως τα 1.560 ευρώ.

Όσοι έλαβαν επίδομα την περίοδο 2025-2026 μπορούν να λάβουν προκαταβολή έως 80% του ποσού που εισέπραξαν την προηγούμενη χρονιά, έναντι 60% πέρυσι. Η υπόλοιπη δόση καταβάλλεται έως τις 28 Μαΐου 2027.

Οι νέοι δικαιούχοι λαμβάνουν προκαταβολή 65% του δικαιούμενου ποσού, έναντι 50% πέρυσι. Για ορισμένες μορφές θέρμανσης προβλέπεται και συμπληρωματική καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Για παράδειγμα:

  • Οικογένεια που έλαβε πέρυσι 1.000 ευρώ, θα λάβει προκαταβολή 800 ευρώ, με την υπόλοιπη δόση να ακολουθεί μετά την οριστικοποίηση των καταναλώσεων.
  • Νέος δικαιούχος με δικαιούμενο ποσό 1.000 ευρώ, θα λάβει αρχικά περίπου 650 ευρώ, καθώς η προκαταβολή ανέρχεται στο 65%.
  • Δικαιούχος σε ορεινή περιοχή, μπορεί να λάβει τη μέγιστη επιδότηση (με βάση τις "βαθμοημέρες" που αντιστοιχούν στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής του) η οποία εφέτος θα φτάσει στα 1.560 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία καυσίμου, την κατοικία και τα εισοδηματικά-περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι θα κάνουν αιτήσεις

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα (άγαμα, έγγαμα, σε χηρεία, σε σύμφωνο συμβίωσης, εν διαστάσει ή διαζευγμένα) που θερμαίνουν την κύρια κατοικία τους με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για τους καταναλωτές καυσόξυλων ισχύει επιπλέον προϋπόθεση: το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό έως 10.000 κατοίκους και ο κλιματικός συντελεστής του οικισμού να είναι τουλάχιστον 0,8.

Στο καθεστώς ενίσχυσης μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσοι διαμένουν σε κατοικία που τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια παραμένουν αμετάβλητα. Συγκεκριμένα:

  • για μονοπρόσωπο νοικοκυριά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στις 16.000 ευρώ.
  • για έγγαμους/μέλη συμφώνου διαβίωσης, το όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
  • για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο είναι 29.000 ευρώ, με πρόσθετη αύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Αντίστοιχα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Το περιουσιακό όριο προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τα νοικοκυριά με επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει επιπλέον περιορισμός, καθώς τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνται:

  • όσοι δηλώνουν φιλοξενούμενοι, και τα εξαρτώμενα μέλη, καθώς και όσοι υποβάλλουν αίτηση για ακίνητο που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη.
  • φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα.
  • φορολογούμενοι που υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης, καθώς και όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο επιβατικά ΙΧ.

Ειδικός περιορισμός ισχύει για την ηλεκτρική ενέργεια. Οι καταναλωτές που έχουν ήδη ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) δεν μπορούν να λάβουν επίδομα θέρμανσης για ρεύμα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην κύρια κατοικία.

Προσοχή στις λεπτομέρειες

Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία της αίτησης με τα φορολογικά και ενεργειακά δεδομένα. Για αυτό, τυχόν λάθος στο IBAN, στον αριθμό παροχής ή στον ΑΦΜ που αναγράφεται στις αποδείξεις αγοράς καυσίμων μπορεί να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την πληρωμή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται όσοι δηλώνουν αγορές καυσόξυλων, πέλετ ή άλλων καυσίμων εκτός πετρελαίου και ρεύματος: τα παραστατικά πρέπει να φέρουν σωστά στοιχεία, ώστε να ταιριάζουν με το ηλεκτρονικό προφίλ του δικαιούχου.

Οι τρεις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις λαθών είναι:

στο ΙΒΑΝ: λανθασμένη αναγραφή αριθμού, ανενεργός λογαριασμός ή παράλειψη δήλωσης ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ (στην εφαρμογή «δήλωση ΙΒΑΝ» από το myAADE). ΠΡΟΣΟΧΗ: ο αιτών πρέπει να είναι ο ίδιος πρώτος δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον λογαριασμό που θα δηλώσει.

στη συμπλήρωση της αίτησης: ασυμφωνία ανάμεσα στην κύρια κατοικία, τον αριθμό παροχής ρεύματος και τα στοιχεία της αίτησης.

στο ΑΦΜ: οι αποδείξεις αγοράς καυσίμων αναγράφουν το ΑΦΜ που δεν αντιστοιχεί στα στοιχεία του δικαιούχου (πχ στης συζύγου).

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Αυτή είναι η πιο βασική ημερομηνία που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι. Όσοι δεν υποβάλουν εγκαίρως αίτηση θα χάσουν την ενίσχυση, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Αντιθέτως, όσο νωρίτερα υποβληθεί σωστά η αίτηση, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες η προκαταβολή να πιστωθεί στους λογαριασμούς πριν από τα Χριστούγεννα.

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