Έρευνα: Το 42% των ενοικιαστών δεν μπορεί να νοικιάσει μόνο του σπίτι, δεν εμπιστεύεται συγκάτοικο

Το υψηλό κόστος στέγασης στρέφει τους συμμετέχοντες σε έρευνα του MyRoomie προς τη συγκατοίκηση, με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη να αποτελούν τα βασικά εμπόδια - Τι δείχνουν οι απαντήσεις 2.601 ατόμων ηλικίας 18–48 ετών

Σωτήρης Σκουλούδης

Έρευνα: Το 42% των ενοικιαστών δεν μπορεί να νοικιάσει μόνο του σπίτι, δεν εμπιστεύεται συγκάτοικο
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  • Το 42% των ενοικιαστών ηλικίας 18-48 ετών δεν μπορεί να νοικιάσει μόνο του σπίτι λόγω υψηλού κόστους ενοικίου.
  • Το 73% θεωρεί τα ακριβά ενοίκια το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αναζήτηση κατοικίας, με το ποσοστό να φτάνει το 83% στους νέους 18-26 ετών.
  • Το 60% θα εξέταζε τη συγκατοίκηση με άγνωστο, κυρίως για οικονομικούς λόγους, ενώ το 88% όσων απορρίπτουν αυτή την επιλογή ανησυχεί για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη.
  • Οι εμπειρίες συγκατοίκησης με άγνωστο βελτιώνουν την κοινωνική ζωή του 77% των συμμετεχόντων που έχουν ζήσει αυτή την κατάσταση.
  • Η καθαριότητα και η κατανομή των οικιακών εργασιών είναι τα βασικά κριτήρια συμβίωσης, ενώ οι γυναίκες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές στη συγκατοίκηση με άγνωστο σε σχέση με τους άνδρες.
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Το ενοίκιο αποτελεί βασικό εμπόδιο στην αναζήτηση κατοικίας, ενώ η συγκατοίκηση εξετάζεται ως διέξοδος για τον περιορισμό των εξόδων. Ωστόσο, η προοπτική να μοιραστεί κάποιος το σπίτι του με έναν άγνωστο εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρές επιφυλάξεις. Αυτή την εικόνα αποτυπώνει έρευνα του MyRoomie σε 2.601 άτομα ηλικίας 18–48 ετών, σύμφωνα με την οποία το 42% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν μπορεί να νοικιάσει μόνο του κατοικία αυτή την περίοδο. Το 38% απαντά ότι έχει αυτή τη δυνατότητα, ενώ το 20% επιλέγει το «ίσως».

Την ίδια στιγμή, το 73% αναφέρει τα ακριβά ενοίκια ως τη μεγαλύτερη δυσκολία στην αναζήτηση σπιτιού. Στην ηλικιακή ομάδα 18–26 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 83%, αναδεικνύοντας την πίεση που αντιμετωπίζουν οι νεότεροι συμμετέχοντες στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν κατοικία.

Συγκατοίκηση λόγω κόστους, επιφυλάξεις λόγω ασφάλειας

Το 80% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι γνωρίζει την έννοια της συγκατοίκησης και το 60% θα εξέταζε το ενδεχόμενο να μείνει με κάποιον που δεν γνωρίζει.

Το οικονομικό κίνητρο είναι κυρίαρχο: από όσους εμφανίζονται ανοιχτοί στη συγκατοίκηση με άγνωστο, το 79% επικαλείται το κόστος ζωής. Στην αντίθετη πλευρά, το 88% όσων απορρίπτουν αυτή την επιλογή αναφέρει ζητήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Αντίστοιχα, το 70% του συνόλου των συμμετεχόντων θεωρεί την ασφάλεια το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει μια πλατφόρμα εύρεσης συγκατοίκου.

Διαφορετική εικόνα για όσους έχουν ήδη ζήσει με άγνωστο

Στο ερώτημα πόσο άνετα θα ένιωθαν αν μετακόμιζαν την επόμενη ημέρα με ένα άγνωστο πρόσωπο, το 55% απαντά «καθόλου». Μόλις το 17% δηλώνει ότι θα αισθανόταν «αρκετά» ή «πολύ» άνετα.

Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά στην υποομάδα των περίπου 250 ατόμων που έχουν ήδη συγκατοικήσει με κάποιον που δεν γνώριζαν προηγουμένως. Σε αυτήν, το ποσοστό όσων απαντούν «καθόλου» περιορίζεται στο 15%, ενώ εκείνοι που δηλώνουν «αρκετά» ή «πολύ» άνετα φτάνουν το 53%.

Παράλληλα, το 77% όσων έχουν συγκατοικήσει αναφέρει ότι η εμπειρία βελτίωσε την κοινωνική του ζωή.

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Άλλο η συγκατοίκηση με φίλους, άλλο με έναν άγνωστο

Διαφορετικά είναι και τα οφέλη που αναγνωρίζουν οι συμμετέχοντες, ανάλογα με το πρόσωπο με το οποίο έχουν μοιραστεί ένα σπίτι.

Η συντροφιά συγκεντρώνει το 41% στις απαντήσεις για το σημαντικότερο θετικό στοιχείο της συγκατοίκησης, με το σχετικό όφελος να αναδεικνύεται κυρίως από όσους έχουν ζήσει με σύντροφο ή φίλους.

Για εκείνους που συγκατοίκησαν με άγνωστο, προηγείται η οικονομική στήριξη, με 27%, και ακολουθούν οι νέες γνωριμίες, με 22%. Στην ίδια ομάδα, η συντροφιά συγκεντρώνει 15%.

Οι νέες γνωριμίες, αντίθετα, καταγράφουν μόλις 5% στο συνολικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ερώτησης.

Καθαριότητα και δουλειές του σπιτιού στην κορυφή των κριτηρίων

Πέρα από την πρώτη γνωριμία, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έχουν οι συνήθειες μέσα στο σπίτι. Στην ερώτηση πολλαπλών επιλογών για όσα θα ήθελαν να έχουν κοινά με έναν συγκάτοικο, το 63% επιλέγει την αντιμετώπιση των οικιακών εργασιών. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 70% μεταξύ όσων έχουν ήδη ζήσει με άγνωστο.

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Ακολουθούν συνήθειες όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, με 38% στο σύνολο και 56% στην υποομάδα με εμπειρία συγκατοίκησης με άγνωστο.

Μικρότερη βαρύτητα δίνεται στους κοινούς γνωστούς και στην οικογενειακή κατάσταση. Οι κοινοί γνωστοί επιλέγονται από το 11% του συνόλου, αλλά μόλις από το 3% όσων έχουν συγκατοικήσει με άγνωστο. Για την οικογενειακή κατάσταση, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 15% και 5%.

Η καθαριότητα και η κατανομή των δουλειών αναδεικνύονται, επομένως, σε βασικούς όρους συμβίωσης. Εμφανίζονται, μάλιστα, ως η δεύτερη συχνότερη ανησυχία στις ελεύθερες απαντήσεις, μετά τον φόβο του αγνώστου.

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Μεγαλύτερες επιφυλάξεις στις γυναίκες

Σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από το MyRoomie, οι γυναίκες καταγράφουν μεγαλύτερη δυσκολία να νοικιάσουν μόνες τους σπίτι, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικές απέναντι στη συγκατοίκηση με άγνωστο.

Το 58% των γυναικών δηλώνει ότι δεν θα ένιωθε «καθόλου» άνετα με μια τέτοια προοπτική, έναντι 42% των ανδρών.

Η οικονομική ανάγκη, συνεπώς, δεν αρκεί από μόνη της για να καταστήσει τη συγκατοίκηση αποδεκτή επιλογή. Η αίσθηση ασφάλειας παραμένει καθοριστική προϋπόθεση.

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«Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται μόνο με μια επαλήθευση»

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του MyRoomie, Δομίνικος Πρίτης, υπογραμμίζει ότι το κόστος στέγασης δημιουργεί ήδη την ανάγκη αναζήτησης συγκατοίκου.

«Η ανάγκη για συγκατοίκηση δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί. Τα ενοίκια τη δημιουργούν ήδη. Αυτό που κρατά κλειστή την πόρτα είναι η εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με ένα σήμα επαλήθευσης. Χτίζεται με σωστό ταίριασμα σε όσα μετράνε στην καθημερινότητα, με γνωριμία πριν τη μετακόμιση και με ξεκάθαρους κανόνες από την πρώτη μέρα».

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026, διαδικτυακά και με φυσική παρουσία σε μεγάλα αστικά κέντρα. Συμμετείχαν 2.601 άτομα ηλικίας 18–48 ετών, εκ των οποίων το 55% γυναίκες και το 45% άνδρες.

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