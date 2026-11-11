ΕΑΕ 2026: Νέα παράταση έως τις 17 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τις αγροτικές ενισχύσεις

Περισσότερος χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων, χωρίς αλλαγή στον προγραμματισμό της προκαταβολής της 30ής Νοεμβρίου. Οι προθεσμίες που πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΕΑΕ 2026: Νέα παράταση έως τις 17 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τις αγροτικές ενισχύσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 παρατείνεται έως τις 17 Νοεμβρίου 2026 χωρίς αλλαγή στην προκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων της 30ής Νοεμβρίου.
  • Οι δικαιούχοι βιολογικής γεωργίας και διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έως τις 16 Νοεμβρίου για να συμμετάσχουν στην προκαταβολή.
  • Η ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου για τους δικαιούχους απειλούμενων αυτόχθονων φυλών πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 13 Νοεμβρίου για την καταβολή της προκαταβολής.
  • Η υποχρεωτική αναγραφή Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στα αγροτεμάχια απαιτεί ελάχιστη γεωχωρική επικάλυψη 55% και παρέχεται δυνατότητα δήλωσης εκκρεμοτήτων μέσω της πλατφόρμας myAGRO.
  • Υλοποιήθηκαν ψηφιακές βελτιώσεις και απλοποιήσεις στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, με μείωση δικαιολογητικών και ηλεκτρονικές επιλογές για ΕΛΓΑ, για την ομαλή καταβολή των ενισχύσεων.
Snapshot powered by AI

Έως την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προκειμένου να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους παραγωγούς για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η νέα παράταση δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό για την καταβολή της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, οι παραγωγοί καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων, ώστε να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στις πληρωμές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δήλωση του ζωικού κεφαλαίου και στις αιτήσεις που αφορούν τη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, τη βιολογική γεωργία, τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και τη δράση «Κομφούζιο».

Οι κρίσιμες προθεσμίες για τους παραγωγούς

Για τους δικαιούχους της βιολογικής γεωργίας και της παρέμβασης διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών, η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων και η ολοκλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι της παρέμβασης για τις απειλούμενες αυτόχθονες φυλές οφείλουν να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου τους έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι χωρίς την απογραφή δεν θα είναι δυνατή η καταβολή της συγκεκριμένης προκαταβολής.

Τι ισχύει με τα ΚΑΕΚ

Στις αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί στη διαδικασία της ΕΑΕ 2026 περιλαμβάνεται η υποχρεωτική αναγραφή των Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) για τα αγροτεμάχια στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης των ψηφιοποιημένων αγροτεμαχίων με τους δηλωμένους ΚΑΕΚ έχει οριστεί στο 55%, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την έκταση και την ταυτοποίηση των ακινήτων.

Στον υπολογισμό μπορούν να περιλαμβάνονται και περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη για αποδεκτό λόγο, όπως εκκρεμής μεταγραφή μετά από αγοραπωλησία, δωρεά ή κληρονομιά.

Μέσω της πλατφόρμας myAGRO παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης του λόγου για τον οποίο δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση, ώστε να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία και να ακολουθήσει ο προβλεπόμενος έλεγχος.

Λιγότερα δικαιολογητικά και ψηφιακές διαδικασίες

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις στο myAGRO με στόχο την απλούστευση της υποβολής των αιτήσεων και τον περιορισμό των δικαιολογητικών που χρειάζεται να προσκομίζουν οι παραγωγοί.

Μεταξύ άλλων, έχουν καταργηθεί υποχρεώσεις υποβολής συγκεκριμένων φορολογικών εγγράφων και υπεύθυνων δηλώσεων, ενώ για τον ΕΛΓΑ η σχετική επιλογή γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη διαδικασία εκτύπωσης και θεώρησης του εντύπου.

Βελτιώσεις έχουν γίνει επίσης στους ψηφιακούς χάρτες, στη μεταφορά στοιχείων από τις αιτήσεις προηγούμενων ετών, στις δηλώσεις καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου και στη διαχείριση των μισθωτηρίων.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη των ελέγχων και την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λος Άντζελες – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον τρεις τραυματίες

05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου

04:42ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέισι Κιτς σε ηλικία 85 ετών – Ο θρυλικός «Μάικ Χάμερ» της τηλεόρασης

04:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΕ 2026: Νέα παράταση έως τις 17 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τις αγροτικές ενισχύσεις και τις πληρωμές

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τεράστια νίκη» κατά του BBC – Συνεχίζεται η αγωγή των 10 δισ. δολαρίων για δυσφήμιση

03:26ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα και το προξενείο στη Θεσσαλονίκη – Αυτός είναι ο λόγος

03:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

02:38ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι – Στο επίκεντρο αιχμάλωτοι και εγγυήσεις ασφαλείας

02:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικανοί μπλόκαραν την παραπομπή Χέγκσεθ – «Απέτυχαν παταγωδώς οι Δημοκρατικοί», λέει ο Τραμπ

01:50ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Πρόσκληση για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων για τις μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

01:22NEWSBOMB

ΗΠΑ: Αποκαλύφθηκε σχέδιο επίθεσης σε βρετανική αεροπορική βάση – Οι διασυνδέσεις με το Ιράν

00:56ΕΘΝΙΚΑ

Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα με αντι-NAVTEX – «Άκυρη και ανυπόστατη» η τουρκική αναγγελία για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου

00:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Απώλειες για τους τρεις δείκτες – Ο πληθωρισμός αναζωπυρώνει τους φόβους για τα επιτόκια

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικό γλέντι πριν από την πτήση: Η λύρα ξεσήκωσε το αεροδρόμιο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Απειλούν με «εμφύλιο» στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση

23:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 6 μεγάλα projects που έρχονται στην Κρήτη – Τουριστικές επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο: Δύο αθλητές εκτοξεύτηκαν στον ουρανό από την ψηλότερη βιομηχανική καμινάδα της Ευρώπης

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στους Αθανάτους: Κάτοικος έπεσε μπροστά σε όχημα για τη δομή μεταναστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:25ΕΛΛΑΔΑ

Απελάθηκε με πτήση τσάρτερ ο Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε παράνομους μετανάστες στο Ναύπλιο - Πώς ΜΚΟ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στην Ελλάδα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη θέλει να μας... τρολάρει: Αφού υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία, τώρα λέει ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» και δηλώνει «είμαστε ανοικτοί σε διάλογο»

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 26χρονη μητέρα: Υποχώρησε το παράθυρο του ξενοδοχείου και έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο - Βίντεο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Κατασπαραγμένη από σκυλιά η 65χρονη που βρέθηκε νεκρή σε μαντρί

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

04:42ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέισι Κιτς σε ηλικία 85 ετών – Ο θρυλικός «Μάικ Χάμερ» της τηλεόρασης

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

00:56ΕΘΝΙΚΑ

Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα με αντι-NAVTEX – «Άκυρη και ανυπόστατη» η τουρκική αναγγελία για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

19:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες θυμάτων του κυκλώματος στα Χανιά

03:26ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα και το προξενείο στη Θεσσαλονίκη – Αυτός είναι ο λόγος

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Τηγάνης, ένας από τους τελευταίους αυθεντικούς περιπτεράδες στην Αθήνα, μιλάει στο Newsbomb.gr: Γιατί λιγοστεύουν τα ξύλινα κιόσκια στην Αθήνα

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

22:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέες καταθέσεις «καίνε» τον Λιόλιο: «Πρώτα θα μιλάτε με τον Μαυραγάνη και μετά θα ορίζετε»

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

04:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΕ 2026: Νέα παράταση έως τις 17 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τις αγροτικές ενισχύσεις και τις πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ