ΕΑΕ 2026: Νέα παράταση έως τις 17 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τις αγροτικές ενισχύσεις

Snapshot Η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 παρατείνεται έως τις 17 Νοεμβρίου 2026 χωρίς αλλαγή στην προκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων της 30ής Νοεμβρίου.

Οι δικαιούχοι βιολογικής γεωργίας και διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έως τις 16 Νοεμβρίου για να συμμετάσχουν στην προκαταβολή.

Η ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου για τους δικαιούχους απειλούμενων αυτόχθονων φυλών πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 13 Νοεμβρίου για την καταβολή της προκαταβολής.

Η υποχρεωτική αναγραφή Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στα αγροτεμάχια απαιτεί ελάχιστη γεωχωρική επικάλυψη 55% και παρέχεται δυνατότητα δήλωσης εκκρεμοτήτων μέσω της πλατφόρμας myAGRO.

Υλοποιήθηκαν ψηφιακές βελτιώσεις και απλοποιήσεις στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, με μείωση δικαιολογητικών και ηλεκτρονικές επιλογές για ΕΛΓΑ, για την ομαλή καταβολή των ενισχύσεων. Snapshot powered by AI

Έως την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προκειμένου να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους παραγωγούς για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η νέα παράταση δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό για την καταβολή της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στις 30 Νοεμβρίου. Ωστόσο, οι παραγωγοί καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων, ώστε να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στις πληρωμές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δήλωση του ζωικού κεφαλαίου και στις αιτήσεις που αφορούν τη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, τη βιολογική γεωργία, τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και τη δράση «Κομφούζιο».

Οι κρίσιμες προθεσμίες για τους παραγωγούς

Για τους δικαιούχους της βιολογικής γεωργίας και της παρέμβασης διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών, η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων και η ολοκλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι της παρέμβασης για τις απειλούμενες αυτόχθονες φυλές οφείλουν να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου τους έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι χωρίς την απογραφή δεν θα είναι δυνατή η καταβολή της συγκεκριμένης προκαταβολής.

Τι ισχύει με τα ΚΑΕΚ

Στις αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί στη διαδικασία της ΕΑΕ 2026 περιλαμβάνεται η υποχρεωτική αναγραφή των Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) για τα αγροτεμάχια στις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης των ψηφιοποιημένων αγροτεμαχίων με τους δηλωμένους ΚΑΕΚ έχει οριστεί στο 55%, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την έκταση και την ταυτοποίηση των ακινήτων.

Στον υπολογισμό μπορούν να περιλαμβάνονται και περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη για αποδεκτό λόγο, όπως εκκρεμής μεταγραφή μετά από αγοραπωλησία, δωρεά ή κληρονομιά.

Μέσω της πλατφόρμας myAGRO παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης του λόγου για τον οποίο δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση, ώστε να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία και να ακολουθήσει ο προβλεπόμενος έλεγχος.

Λιγότερα δικαιολογητικά και ψηφιακές διαδικασίες

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις στο myAGRO με στόχο την απλούστευση της υποβολής των αιτήσεων και τον περιορισμό των δικαιολογητικών που χρειάζεται να προσκομίζουν οι παραγωγοί.

Μεταξύ άλλων, έχουν καταργηθεί υποχρεώσεις υποβολής συγκεκριμένων φορολογικών εγγράφων και υπεύθυνων δηλώσεων, ενώ για τον ΕΛΓΑ η σχετική επιλογή γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη διαδικασία εκτύπωσης και θεώρησης του εντύπου.

Βελτιώσεις έχουν γίνει επίσης στους ψηφιακούς χάρτες, στη μεταφορά στοιχείων από τις αιτήσεις προηγούμενων ετών, στις δηλώσεις καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου και στη διαχείριση των μισθωτηρίων.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη των ελέγχων και την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.