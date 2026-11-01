ΑΑΔΕ: Πληρώθηκε η προκαταβολή 70% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης της ΕΑΕ 2026

Η πληρωμή αφορούσε όσους υπέβαλαν αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΑΑΔΕ: Πληρώθηκε η προκαταβολή 70% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης της ΕΑΕ 2026
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  • Η ΑΑΔΕ κατέβαλε την προκαταβολή 70% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης της ΕΑΕ 2026 σε 19.819 δικαιούχους, συνολικού ποσού 7.806.768,22 ευρώ, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Υποβλήθηκαν συνολικά 37.530 αιτήσεις ΕΑΕ 2026, με επιλέξιμη έκταση 549.827 στρεμμάτων για 24.736 παραγωγούς μετά τους διοικητικούς ελέγχους και τις τροποποιήσεις.
  • 4.883 παραγωγοί δεν εντάχθηκαν στην πληρωμή λόγω απουσίας ποσού ενίσχυσης, εκκρεμοτήτων ή ποσού κάτω από το κατώτατο όριο των 150 ευρώ.
  • Η επόμενη προκαταβολή για αιτήσεις από 26 Σεπτεμβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, ενώ τροποποιήσεις αιτήσεων γίνονται δεκτές έως τις 10 Νοεμβρίου 2026.
  • Η προκαταβολή για αιτήματα κατανομής βοσκοτόπων θα καταβληθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου Νοεμβρίου 2026 μετά από διασταύρωση δεδομένων με το Κτηματολόγιο.
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατέβαλε χθες, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, την προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 στους παραγωγούς που υπέβαλαν αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Συνολικά καταβλήθηκαν 7.806.768,22 ευρώ σε 19.819 δικαιούχους.Από την αίτηση στην πληρωμήΈως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 υποβλήθηκαν 37.530 αιτήσεις ΕΑΕ 2026. Έκταση για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη δηλώθηκε σε 27.320 από αυτές, συνολικά 680.306 στρέμματα, αξίας 16.258.137,60 ευρώ.

Στις υπόλοιπες 10.210 αιτήσεις είτε δεν περιλαμβάνεται δήλωση για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, είτε οι ενδιαφερόμενοι δεν δήλωσαν αγροτεμάχια ή δεν διέθεταν δικαιώματα ενίσχυσης ή το αίτημα αφορά κατανομή βοσκοτόπων.

Ακολούθησαν οι διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων, στους οποίους ελήφθησαν υπόψη οι τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 10 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1161/2026, όπως ισχύει:

• προσδιορίστηκε επιλέξιμη έκταση 549.827 στρεμμάτων (πριν από την εφαρμογή μειώσεων και κυρώσεων) για 24.736 παραγωγούς, με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επικαλύψεις. Από αυτούς, 4.883 παραγωγοί με προσδιορισμένη επιλέξιμη έκταση δεν εντάσσονται στη σημερινή πληρωμή, για τους εξής λόγους:

• 3.060 παραγωγοί, για τους οποίους δεν προέκυψε ποσό ενίσχυσης μετά την εφαρμογή των μειώσεων και κυρώσεων,

• 400 παραγωγοί, των οποίων η πληρωμή έχει δεσμευθεί λόγω εκκρεμοτήτων, κυρίως στα δικαιώματα ενίσχυσης (366),

• 1.423 παραγωγοί, των οποίων το ποσό υπολείπεται του κατώτατου ορίου πληρωμής των 150 ευρώ. Το όριο των 150 ευρώ εφαρμόζεται στο σύνολο των άμεσων ενισχύσεων του παραγωγού για το έτος 2026 και όχι μόνο στη Βασική Εισοδηματική Στήριξη.

Για τους υπόλοιπους 19.853 παραγωγούς, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις πληρωμής, το συνολικό ποσό της προκαταβολής ανήλθε σε 7.838.583,59 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 70% της ενίσχυσης μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων μειώσεων και κυρώσεων.

Μετά τους συμψηφισμούς με οφειλές, το τελικό καταβληθέν ποσό διαμορφώθηκε σε 7.806.768,22 ευρώ και πιστώθηκε σε 19.819 δικαιούχους.Τα ποσά πιστώνονται στον λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους στην ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ» στο myAADE και έχει προσυμπληρωθεί στην ΕΑΕ 2026.

Επόμενη πληρωμή

Για τους παραγωγούς που υπέβαλαν ΕΑΕ από τις 26 Σεπτεμβρίου και έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Επιπλέον, για τους παραγωγούς που υπέβαλαν αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και η αίτησή τους δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις πληρωμής, με αποτέλεσμα να μη λάβουν σήμερα καθόλου προκαταβολή, θα ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που θα υποβάλουν έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, ώστε να ενταχθούν στην προκαταβολή του Νοεμβρίου 2026.

Για όσους έλαβαν μειωμένη προκαταβολή, οι τροποποιήσεις θα ληφθούν υπόψη για την καταβολή της πρώτης πληρωμής που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Η ΑΑΔΕ θα αποστείλει ενημερωτικό μήνυμα στους παραγωγούς αυτούς, ώστε να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις.

Για τους παραγωγούς που έχουν υποβάλει αίτημα κατανομής βοσκοτόπων, η προκαταβολή θα καταβληθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου 2026, μετά τη διενέργεια της αναγκαίας διασταύρωσης δεδομένων της πλατφόρμας myAGRO με τα δεδομένα του Κτηματολογίου.

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