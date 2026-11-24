Snapshot Καφενείο στην Σαφράμπολη της Νέας Ιωνίας καταστράφηκε ολοσχερώς από ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα της 24ης Νοεμβρίου.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε ζημιές και σε παρακείμενα κτήρια και πέταξε τα συντρίμμια στο δρόμο.

Περίοικοι παραλίγο να τραυματιστούν καθώς περνούσαν εκείνη τη στιγμή από το σημείο.

Τα περιπολικά έφτασαν άμεσα στην περιοχή μετά την έκρηξη, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί η αιτία της έκρηξης, με κάτοικο να αναφέρει ως πιθανότητα το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Snapshot powered by AI

Στόχος αγνώστων έγινε καφενείο στην Σαφράμπολη της Νέας Ιωνίας, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από την εκκωφαντική έκρηξη που σήκωσε όλο το τετράγωνο στο πόδι στις 04:40 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11).

Όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και το οστικό κύμα, πέταξε κυριολεκτικά όλο το μαγαζί στο δρόμο.

Δήμαρχος Νέας Ιωνίας: «Πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο»

«Ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών« είπε ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης το πρωί της Τρίτης. «Πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα, γιατί η ώρα δείχνει ότι δεν πρόκειται για πελάτες. Δυστυχώς είναι το δεύτερο συμβάν μέσα σε 3 μήνες μετά την καφετέρια στην Κασταμονής».Ο κ. Μανούρης τόνισε ότι η έκρηξη οφείλεται σε «ξεκαθάρισμα ομάδων που δραστηριοποιούνται στο έγκλημα και στον υπόκοσμο. Είναι ένα καφενείο μέσα στον αστικό ιστό και δίπλα σε σπίτια.

Άλλαξε η ιδιοκτησία πριν από δύο μήνες. Μόλις γίνει η καταγραφή, θα δούμε τι υπάρχει από ζημιές σε παρακείμενα μαγαζιά, να δούμε τι καλύπτει η ασφάλειά τους, και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα βοηθήσουμε. Το ίδιο κάναμε και στην Κασταμονής, που έχουμε κάνει πραγματάκια... Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Η πολυκατοικία εκεί περνάει δύσκολα ακόμα...»

«Θα μας σκότωνε αν περνούσαμε απ' έξω, ήταν πολύ δυνατή»

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση ενός περίοικου, ο οποίος γλίτωσε για δευτερόλεπτα, καθώς αυτό είναι το καθημερινό του δρομολόγιο.

Η έκρηξη έγινε στις 4:40 τα ξημερώματα. Ερχόμουν προς τα εδώ ήμουν στη γωνία κι έστριβα εκείνη την ώρα. Αν περνούσαμε απ' έξω, θα μας σκότωνε. Περνάω με τη γυναίκα μου κάθε μέρα» είπε χαρακτηριστικά ο κάτοικος της περιοχής.

Πρόσθεσε δε ότι «τα περιπολικά ήρθαν αμέσως, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Λες και ήταν ήδη εδώ».

Κληθείς τέλος να σχολιάσει τι μπορεί να συνέβη, είπε ότι «ήταν ένα καφενείο εδώ... Δεν ξέρω αν είναι ξεκαθάρισμα».

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