Snapshot Το νέο σύστημα εξετάσεων για το δίπλωμα οδήγησης περιλαμβάνει υποχρεωτική οπτικοακουστική καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας με κάμερες 360 μοιρών και ηλεκτρονική πιστοποίηση της ταυτότητας των εμπλεκομένων.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της σωστής τοποθέτησης και λειτουργίας των καμερών, καθώς και για την ανίχνευση παρατυπιών στις εξετάσεις.

Εισάγεται ηλεκτρονικό μητρώο εκπαιδευτικών οχημάτων για την καταγραφή και τον έλεγχο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις σχολές οδηγών.

Οι νέοι οδηγοί θα πρέπει να φέρουν ειδικό διακριτικό σήμα για έναν χρόνο και θα ισχύουν περιορισμοί στην οδήγηση αυτοκινήτων με ισχύ άνω των 340 ίππων, με όριο ηλικίας και εμπειρίας.

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για πλαστογραφία και παραπλάνηση στην ταυτότητα υποψηφίου, ενώ προβλέπονται αλλαγές στα πρόστιμα και στην αφαίρεση διπλώματος για οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη κατηγορία άδειας. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα στη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης επιχειρεί να εισαγάγει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσα από τις τροποποιήσεις που προωθεί στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κεντρική θέση στις προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν οι εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών, καθώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται και ελέγχεται η πρακτική δοκιμασία, με την τεχνολογία να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 21 Νοεμβρίου 2026, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 10:00.

Το νέο σύστημα προβλέπει υποχρεωτική οπτικοακουστική καταγραφή της πρακτικής εξέτασης, ηλεκτρονική πιστοποίηση της ταυτότητας των εμπλεκομένων και δυνατότητα ελέγχου του υλικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστούν φαινόμενα αδιαφάνειας, παρεμβάσεων ή παραποίησης της εξεταστικής διαδικασίας, διασφαλίζοντας ότι ο υποψήφιος αξιολογείται με τους ίδιους όρους.

Κάμερες 360 μοιρών σε όλα τα οχήματα των εξετάσεων

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την υποχρεωτική καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η εξέταση θα καταγράφεται μέσω tablet που θα χρησιμοποιεί ο εξεταστής, καθώς και με φορητή κάμερα 360 μοιρών, η οποία θα είναι τοποθετημένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καταγράφει τα πετάλια του οχήματος και τη θέση του εκπαιδευτή.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποσκοπεί στο να υπάρχει πλήρης εικόνα των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η εξέταση, αλλά και να μπορεί να διαπιστωθεί εκ των υστέρων εάν υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Παράλληλα, εισάγεται ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης όλων των βασικών στοιχείων της εξέτασης. Μέσω QR code θα πιστοποιούνται η ταυτότητα του εξεταστή, το όχημα που χρησιμοποιείται, καθώς και το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης του υποψηφίου οδηγού.

Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχεται ηλεκτρονικά ότι η εξέταση πραγματοποιείται από τον σωστό υποψήφιο, με το δηλωμένο εκπαιδευτικό όχημα και υπό την ευθύνη του αρμόδιου εξεταστή.

Τεχνητή νοημοσύνη για τον έλεγχο των εξετάσεων

Σημαντικό ρόλο στη νέα διαδικασία αναμένεται να έχει και η τεχνητή νοημοσύνη. Το νομοσχέδιο προβλέπει αυτοματοποιημένο έλεγχο, μέσω του οποίου θα επιβεβαιώνεται ότι οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σωστά και λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια της πρακτικής δοκιμασίας.

Επιπλέον, προβλέπεται ειδική διαδικασία ελέγχου των καταγεγραμμένων εξετάσεων, ώστε να είναι δυνατή η εξέταση περιστατικών στα οποία υπάρχουν ενδείξεις παρατυπιών ή αμφισβητείται η ορθότητα της διαδικασίας.

Το οπτικοακουστικό υλικό θα διατηρείται για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για περιπτώσεις πλαστογραφίας ή παραπλάνησης σχετικά με την ταυτότητα του υποψηφίου. Οι σχετικοί έλεγχοι θα μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο δειγματοληπτικά όσο και μέσω των καμερών που θα βρίσκονται στις εισόδους των χώρων όπου διεξάγονται οι θεωρητικές εξετάσεις.

Με άλλα λόγια, η ταυτοποίηση δεν θα περιορίζεται μόνο στην πρακτική δοκιμασία, αλλά θα επεκτείνεται και στο στάδιο των θεωρητικών εξετάσεων.

Ηλεκτρονικό μητρώο για τα εκπαιδευτικά οχήματα

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Εκπαιδευτικών Οχημάτων των σχολών οδηγών.

Στόχος είναι να καταγράφονται τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις σχολές και τα κέντρα εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, ώστε να διασφαλίζονται η νομιμότητα και η καταλληλότητά τους και να διευκολύνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ψηφιοποίησης του συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.

Τι αλλάζει για τους νέους οδηγούς και τα αυτοκίνητα υψηλής ισχύος

Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος, αλλά επεκτείνονται και στους κανόνες που θα ισχύουν για όσους αποκτούν πρόσφατα άδεια οδήγησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι νέοι οδηγοί θα πρέπει να τοποθετούν στο όχημά τους ειδικό διακριτικό σήμα για διάστημα ενός έτους από την απόκτηση της άδειας.

Παράλληλα, θεσπίζονται περιορισμοί για την οδήγηση αυτοκινήτων ιδιαίτερα υψηλής ισχύος. Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας οδηγός να οδηγήσει αυτοκίνητο με ισχύ μεγαλύτερη των 340 ίππων, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του και να έχουν περάσει τουλάχιστον τρία χρόνια από την απόκτηση της άδειας οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας.

Τι προβλέπεται για τα πρόστιμα και την αφαίρεση διπλώματος

Το νέο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στο πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων για συγκεκριμένες παραβάσεις του ΚΟΚ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση για όσους οδηγούν όχημα χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης. Το διοικητικό πρόστιμο διατηρείται, ωστόσο η αφαίρεση του διπλώματος περιορίζεται στον έναν μήνα αντί του ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα αποκτήσει την απαραίτητη επέκταση της άδειάς του.

Μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για την προσθήκη της απαιτούμενης κατηγορίας. Εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική εξέταση, όπου αυτή απαιτείται, και την πρακτική δοκιμασία, θα μπορεί να ανακτήσει την άδεια οδήγησής του. Η ρύθμιση προβλέπεται να έχει και αναδρομική ισχύ για όσους έχουν ήδη συμπληρώσει τον πρώτο μήνα αφαίρεσης.

Αλλαγές προβλέπονται και για τις απλές παραβάσεις στάθμευσης της κατηγορίας Ε1-Β. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόστιμο διπλασιάζεται και διαμορφώνεται στα 60 ευρώ, χωρίς να επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δέκα ημέρες.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά, μεταξύ άλλων, ορισμένες παραβάσεις στάθμευσης σε νησίδες ασφαλείας, διαχωριστικές νησίδες και θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αντίθετα, παραμένουν οι αυστηρές κυρώσεις για στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και λεωφορειολωρίδες.

Διαβάστε επίσης