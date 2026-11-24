Snapshot Η πίεση των προσφορών περιορισμένης διάρκειας δεν πρέπει να οδηγεί σε παρορμητικές αγορές κατά τη Black Friday.

Πριν από κάθε αγορά, οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τελική τιμή και την αξιοπιστία του καταστήματος.

Οι πραγματικές εκπτώσεις πρέπει να συγκρίνονται με τις χαμηλότερες τιμές των τελευταίων 30 ημερών για να αποφεύγεται η παραπλάνηση.

Οι καταναλωτές πρέπει να προτιμούν ασφαλείς τρόπους πληρωμής και να κρατούν αποδεικτικά για την παραγγελία και την πληρωμή.

Υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών για αγορές από απόσταση, ενώ στα φυσικά καταστήματα η επιστροφή εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Ενόψει της Black Friday, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και o εποπτευόμενος φορέας του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος προτρέπουν τους καταναλωτές να προβαίνουν σε ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές, τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα, στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Η πίεση των «προσφορών περιορισμένης διάρκειας» δεν πρέπει να οδηγεί σε παρορμητικές αποφάσεις.

Πριν προχωρήσουν οι καταναλωτές σε οποιαδήποτε αγορά, προτείνονται 4 βασικά βήματα:

Ελέγξτε το προϊόν και το κατάστημα: Βεβαιωθείτε για τα χαρακτηριστικά και την τελική τιμή (μαζί με τα έξοδα αποστολής). Στις ηλεκτρονικές αγορές, ελέγξτε αν το e-shop αναγράφει επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και όρους συναλλαγής. Αποφύγετε ιστοσελίδες που αποκρύπτουν την ταυτότητά τους (π.χ. επαγγελματικά προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και δείχνουν αναξιόπιστες.

Βεβαιωθείτε για τα χαρακτηριστικά και την τελική τιμή (μαζί με τα έξοδα αποστολής). Στις ηλεκτρονικές αγορές, ελέγξτε αν το e-shop αναγράφει επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και όρους συναλλαγής. Αποφύγετε ιστοσελίδες που αποκρύπτουν την ταυτότητά τους (π.χ. επαγγελματικά προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και δείχνουν αναξιόπιστες. Εντοπίστε την πραγματική έκπτωση: Μην παρασύρεστε από τα μεγάλα ποσοστά. Βάσει νόμου, σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες. Συγκρίνετε τις τιμές για να δείτε το πραγματικό όφελος.

Μην παρασύρεστε από τα μεγάλα ποσοστά. Βάσει νόμου, σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες. Συγκρίνετε τις τιμές για να δείτε το πραγματικό όφελος. Προσέξτε την πληρωμή και την παράδοση: Ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης και προτιμήστε ασφαλείς τρόπους πληρωμής, χωρίς να δίνετε τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες σελίδες ή σε emails που λαμβάνετε από αγνώστους αποστολείς. Κρατήστε όλα τα αποδεικτικά (παραγγελίας, πληρωμής και επικοινωνίας) για να είστε καλυμμένοι σε περίπτωση προβλήματος.

Ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης και προτιμήστε ασφαλείς τρόπους πληρωμής, χωρίς να δίνετε τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες σελίδες ή σε emails που λαμβάνετε από αγνώστους αποστολείς. Κρατήστε όλα τα αποδεικτικά (παραγγελίας, πληρωμής και επικοινωνίας) για να είστε καλυμμένοι σε περίπτωση προβλήματος. Ενημερωθείτε για το δικαίωμα επιστροφής: Στις αγορές από απόσταση (μέσω e-shop, τηλεφώνου κ.λπ.) έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων). Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον καταναλωτή, για το οποίο ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει σχετική ενημέρωση στους όρους του. Προσοχή!! Στα φυσικά καταστήματα, η επιστροφή εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική της κάθε επιχείρησης.

Αντιμετωπίσατε πρόβλημα; Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας:

Για αγορές στην Ελλάδα: Στον Συνήγορο του Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.synigoroskatanaloti.gr.

Για αγορές εντός Ε.Ε. (συμπ. Ισλανδίας, Νορβηγίας και Η.Β.): Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας μέσω της ιστοσελίδας www.eccgreece.gr.

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