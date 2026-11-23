Snapshot Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε δύο ανηλίκους που εμπλέκονται σε περιστατικό με αεροβόλο σε αγώνα βόλεϊ στη Ναύπακτο.

Οι δύο ανήλικοι προσήχθησαν στις αστυνομικές αρχές για το συμβάν.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν και δύο γονείς στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Το περιστατικό επισημαίνει το ζήτημα της βίας στους αθλητικούς χώρους και την ανάγκη προστασίας αθλητών και φιλάθλων. Snapshot powered by AI

Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ μεταξύ της Ομόνοιας Ναυπάκτου και του ΑΣΑ Κόροιβου, στο κλειστό γυμναστήριο της Ναυπάκτου.

Όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr, η ΕΛΑΣ έπειτα από εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας κατάφερε να ταυτοποιήσει δύο ανηλίκους που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό με τη ρίψη πλαστικού σφαιριδίου από αεροβόλο πιστόλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι δύο ανήλικοι προσήχθησαν στις αστυνομικές αρχές, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν και δύο γονείς.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας στους αθλητικούς χώρους, αλλά και της ευθύνης για την προστασία αθλητών, φιλάθλων και ιδιαίτερα των παιδιών που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έγινε γνωστό μετά την καταγγελία που έκανε η ομάδα του Κόροιβου στα social media.

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