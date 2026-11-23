Snapshot Στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων άναψαν τα πρώτα χριστουγεννιάτικα φωτάκια στα ιστιοπλοϊκά.

Τα λαμπάκια τοποθετήθηκαν στα κατάρτια των σκαφών, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Ο φωτισμός δημιουργεί ένα ιδιαίτερο νυχτερινό σκηνικό που αναδεικνύει το ιστορικό τοπίο του λιμανιού.

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός βρίσκεται στα πρώτα του στάδια, αλλά η ατμόσφαιρα έχει ήδη αλλάξει προς το εορταστικό κλίμα. Snapshot powered by AI

Άναψαν στα ιστιοπλοϊκά στο λιμάνι των Χανίων τα πρώτα χριστουγεννιάτικα φωτάκια δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο νυχτερινό σκηνικό ενόψει των Χριστουγέννων.

Η εικόνα προσθέτει μία ξεχωριστή πινελιά στο ιστορικό τοπίο της πόλης.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τα λαμπάκια τοποθετήθηκαν στα κατάρτια των ιστιοπλοϊκών που βρίσκονται στο λιμάνι, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Καθώς πέφτει η νύχτα, τα φωτισμένα σκάφη συνθέτουν ένα ιδιαίτερα όμορφο σκηνικό, με τα λαμπιόνια να αναδεικνύουν τη χαρακτηριστική εικόνα του Ενετικού Λιμανιού.

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του στάδια, ωστόσο η ατμόσφαιρα στο λιμάνι έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει, προαναγγέλλοντας την περίοδο των Χριστουγέννων.

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