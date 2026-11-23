Snapshot Ο 21χρονος Άριον Κούρταζ καταδικάστηκε σε επτά χρόνια κάθειρξης για κυβερνοεπιθέσεις που διέπραξε ως έφηβος, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στη Rockstar Games και της διαρροής 90 βίντεο του GTA 6.

Παρά την καταδίκη, ο Κούρταζ αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Κούρταζ ανήκε στην ομάδα χάκερ Lapsus$ και είχε διαπράξει επιθέσεις επίσης σε Revolut, Uber και BT/EE, αποσπώντας χρήματα και κρυπτονομίσματα.

Η εισβολή στη Rockstar Games έγινε από ξενοδοχείο χρησιμοποιώντας κινητό, τηλεόραση και Amazon Fire Stick, ενώ απείλησε ότι θα διαρρεύσει και τον πηγαίο κώδικα του παιχνιδιού.

Το GTA 6 κυκλοφόρησε επίσημα το 2024, 13 χρόνια μετά το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς. Snapshot powered by AI

Ένας νεαρός χάκερ καταδικάστηκε σήμερα στο Λονδίνο σε κάθειρξη 7 ετών για μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που διέπραξε όταν ήταν έφηβος το 2021 και το 2022, εκ των οποίων η επίθεση σε βάρος της εταιρείας Rockstar Games απ’ όπου διέρρευσε κλεμμένα βίντεο του GTA 6.

Ωστόσο, ο 21χρονος Άριον Κούρταζ, βγήκε ελεύθερος από το δικαστήριο παρά την καταδίκη του, καθώς σύμφωνα με τον δικαστή, Μαρκ Τέρνερ, παρέμεινε προφυλακιστέος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο δικαστής έλαβε υπόψιν του «από τη μία, τη σοβαρότητα» των πράξεών του και «από την άλλη, το νεαρό της ηλικίας» του, καθώς και το το ιατρικό ιστορικό του, ιδίως το ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Ο Κούρταζ πέρασε δύο χρόνια σε νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας μετά τη σύλληψή του.

«Μην επιτρέψετε αυτό να ξανασυμβεί», προειδοποίησε εντούτοις.

Ο Κούρταζ δήλωσε ένοχος τη 16η Νοεμβρίου για την κυβερνοεπίθεση σε βάρος του στούντιο Rockstar Games, δημιουργού του παιχνιδιού Grand Theft Auto 6, αλλά επίσης και της ψηφιακής τράπεζας Revolut, της πλατφόρμας Uber και του βρετανικού ομίλου τηλεπικοινωνιών BT/EE.

Ανήλικος την εποχή που τέλεσε τα εγκλήματα, ο Κούρταζ ανήκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην ομάδα χάκερ Lapsus$.

Απείλησε ότι θα διέρρεε τον κώδικα του GTA

Το διάστημα μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου του 2021, είχε αρχικά αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στα συστήματα της BT/EE και στη συνέχεια είχε αποσπάσει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών της εταιρείας, καθώς και τα κρυπτονομίσματά τους. Μετά τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Travelodge, στο Μπίσεστερ, κοντά στην Οξφόρδη, προκειμένου να προστατευθεί από αντίπαλους χάκερ, οι οποίοι απειλούσαν να του επιτεθούν για να αρπάξουν τα κλεμμένα bitcoin του. Αυτό επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η αστυνομία του Σίτι του Λονδίνου, η οποία διεξήγαγε την έρευνα.

Από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο κατάφερε να παραβιάσει τα συστήματα της Rockstar Games, χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο, την τηλεόραση του ξενοδοχείου που ήταν συνδεδεμένη στο Wi-Fi και ένα «Fire Stick» της Amazon, ένα μικρό εξάρτημα που συνδέεται στην τηλεόραση και επιτρέπει την πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έπειτα, υπέκλεψε 90 βίντεο του πολυαναμενόμενου GTA 6 και τα είχε δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο με το προσωνύμιο «TeaPotUberHacker», έναν και πλέον χρόνο πριν από τη δημοσιοποίηση του πρώτου επίσημου υλικού του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Crown Prosecution Service – CPS), είχε επίσης απειλήσει ότι θα διαρρεύσει τον πηγαίο κώδικα του παιχνιδιού.

Το GTA 6, το έκτο μέρος της δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών, κυκλοφόρησε τελικά την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από 13 χρόνια από την κυκλοφορία του προηγούμενου παιχνιδιού.

Τελικά, το καλοκαίρι του 2025 κρίθηκε ικανός να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία και να δηλώσει την ενοχή ή την αθωότητά του, ενώ τον Ιανουάριο του επόμενου έτους μεταφέρθηκε σε φυλακή.

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