Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε σπίτι στον Τύρναβο.

Ένας ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός από το σπίτι που κάηκε.

Η Πυροσβεστική προσπαθεί να περιορίσει τη φωτιά και να αποτρέψει επέκτασή της σε γειτονικά σπίτια.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ασθενοφόρο έχει σπεύσει για να παραλάβει τη σορό του ηλικιωμένου. Snapshot powered by AI

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) σε σπίτι στον Τύρναβο, καθώς ένας ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress.gr, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια.

Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ σπεύδει και ασθενοφόρο για να παραλάβει τη σορό του ηλικιωμένου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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