Snapshot Ο Γκάντι Άιζενκοτ δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεση και επικείμενη απειλή από το Ιράν που να απαιτεί δράση πριν τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Ο Άιζενκοτ επιδιώκει σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας με το κόμμα Λικούντ, χωρίς συμβιβασμούς σε θέματα ασφάλειας και δημοκρατίας.

Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν τόνισε ότι μονομερής επίθεση του Νετανιάχου κατά του Ιράν θα ήταν παράνομη.

Εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, το κόμμα Γιασάρ σχεδιάζει να ζητήσει έγκριση για κυβέρνηση μειοψηφίας με εξωτερική στήριξη αραβικών κομμάτων. Snapshot powered by AI

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ, δήλωσε τη Δευτέρα (23/11) ότι δεν βλέπει «άμεση και επικείμενη απειλή» από το Ιράν που να απαιτεί ανάληψη δράσης πριν σχηματιστεί νέα κυβέρνηση.

«Όσον αφορά το Ιράν, δεν βλέπω καμία άμεση και επικείμενη απειλή για το Ισραήλ επί του παρόντος που να απαιτεί δράση πριν σχηματιστεί κυβέρνηση», δήλωσε ο Άιζενκοτ σε δήλωση που μετέδωσε το Channel 12.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Άιζενκοτ είπε ότι το κόμμα του προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση ενότητας με βάση την «προώθηση θεμελιωδών αξιών».

«Δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός στη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής, στην εφαρμογή καθολικής εθνικής θητείας, στον μετασχηματισμό της πραγματικότητας στον τομέα της ασφάλειας και στην προστασία της δημοκρατίας μας», δήλωσε.

Το Λικούντ και το κόμμα Γιασάρ του Άιζενκοτ συμφώνησαν την Κυριακή να πραγματοποιήσουν έναν ακόμη γύρο συνομιλιών, αφού μια τετράωρη συνάντηση δεν κατέληξε σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας.

«Υποτιμούν τις απειλές για πολιτικούς λόγους»

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «όσοι υποτιμούν τις απειλές εναντίον μας το κάνουν για πολιτικούς λόγους».

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνέσετ συνεδρίασε για πρώτη φορά τη Δευτέρα υπό τον νέο της πρόεδρο, Αβίγκντορ Λίμπερμαν.

«Εάν ο Νετανιάχου διατάξει μονομερές πλήγμα κατά του Ιράν, θα πρόκειται για παράνομη διαταγή», δήλωσε ο Λίμπερμαν, σύμφωνα με το Channel 12.

Το μπλοκ του Άιζενκοτ περιλαμβάνει το κόμμα Γιασάρ, τον συνδυασμό «Μαζί» του Ναφτάλι Μπένετ με 12 έδρες, το κόμμα «Ισραήλ Μπεϊτέινου» (Yisrael Beiteinu) του Λίμπερμαν με επτά έδρες και τους «Δημοκράτες» του Γιαΐρ Γκολάν με οκτώ έδρες.

Εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, το Γιασάρ σχεδιάζει να ζητήσει την έγκριση της Κνέσετ για μια κυβέρνηση μειοψηφίας προτού λήξει η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης του Άιζενκοτ στις 6 Δεκεμβρίου.

Η κυβέρνηση αυτή θα βασίζεται στην εξωτερική στήριξη της «Κοινής Λίστας» και της «Ενωμένης Αραβικής Λίστας», δύο αραβικών κομμάτων που κατέχουν συνολικά 19 έδρες.

Σημειώνεται πως ο 77χρονος Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται στη διακυβέρνηση του Ισραήλ από το 2022, ενώ από το 2024 εκκρεμεί εις βάρος του ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

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